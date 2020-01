Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","shortLead":"Egy belvárosi hotelből távozott kedden reggel, azóta nem találják.","id":"20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1a39d-32a4-49c5-bc33-93320d2fb9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cc0064-9e43-476b-ad81-57faf2f53c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_eltunt_egy_orosz_no_budapesten","timestamp":"2020. január. 08. 18:23","title":"Eltűnt egy orosz nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves múltjából.","shortLead":"Magyar László András Paracelsus Magyarországon című munkája 24 tanulságos történetet tár föl az orvoslás több ezer éves...","id":"202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0a9e53-44ef-4478-a0ac-ca721eac8aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bdb1df-76f9-4c79-a077-f28950435eca","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__beteg_vilag_magyar_laszlo_andras_paracelsus_magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 07. 10:00","title":"Mi a betegség? Volt, amikor a szerelmet is annak tartották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megengedhetetlen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egészségügyben – magyarázta az Állami Számvevőszék elnöke.","shortLead":"Megengedhetetlen a fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egészségügyben – magyarázta az Állami Számvevőszék elnöke.","id":"20200107_Domokos_Az_allamba_vetett_bizalmat_veszelyeztetik_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bcbcef-3747-4cc8-b42f-a89e95c36fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Domokos_Az_allamba_vetett_bizalmat_veszelyeztetik_a_korhazak","timestamp":"2020. január. 07. 10:21","title":"Domokos: Az államba vetett bizalmat veszélyeztetik a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 12 és egy 13 éves gyerekre lőtt a bevadult férfi, mindketten túlélték.","shortLead":"Egy 12 és egy 13 éves gyerekre lőtt a bevadult férfi, mindketten túlélték.","id":"20200107_A_gyerekek_koze_lott_egy_amerikai_autos_mert_hogolyoval_dobaltak_a_kocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9eafb-5aed-4e99-9222-6433672798f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_A_gyerekek_koze_lott_egy_amerikai_autos_mert_hogolyoval_dobaltak_a_kocsijat","timestamp":"2020. január. 07. 11:37","title":"Gyerekekre lőtt egy amerikai autós, mert hógolyóval dobálták a kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is érkezhet ebben az évben.","shortLead":"Kezd olyan lenni az Apple, mint a Samsung? Egyre több telefont fog kiadni? A legújabb hírek szerint akár hat iPhone is...","id":"20200107_apple_uj_iphone_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81c659a-9294-47e0-b1be-7e703426be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_apple_uj_iphone_2020","timestamp":"2020. január. 07. 11:03","title":"Belehúz az Apple: hat új iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg 35 ezer autótípust ismer a kereső.","shortLead":"Elvileg 35 ezer autótípust ismer a kereső.","id":"20200107_Magyar_oldalon_is_ellenorizheto_birjae_az_autonk_az_E10et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7d086-b674-4a7d-a9e5-5cb38e1c2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Magyar_oldalon_is_ellenorizheto_birjae_az_autonk_az_E10et","timestamp":"2020. január. 07. 16:42","title":"Magyar oldalon is ellenőrizhető, hogy bírja-e az autónk az E10-es benzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3a74d6-ac0a-41ed-9ae8-19268d51e7f6","c_author":"Lőrinc László","category":"kultura","description":"A Harry Potter népirtásra lelkesítésben tényleg nem valami jó.","shortLead":"A Harry Potter népirtásra lelkesítésben tényleg nem valami jó.","id":"20200107_Lorinc_Laszlo_Katonanota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3a74d6-ac0a-41ed-9ae8-19268d51e7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdf9ec1-c419-467b-b8b5-7a19f32ec1fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Lorinc_Laszlo_Katonanota","timestamp":"2020. január. 07. 12:47","title":"Lőrinc László: Katonanóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell a Nagy Blanka által kezdeményezett, egyszer már megszüntetett eljárást - tudta meg a hvg.hu. A trágár beszéde miatt ismert diáklányra támadó NER-megmondók közül így Bencsik esetében is a bíróság dönti el: belefér-e az a (vissza)trágárkodás, hogy „szívélyes üdvözlettel” gyakorlatilag leribancozta az akkor 18 éves lányt. A kormányoldali sajtó másik állandó szereplője, Bayer Zsolt ellen szintén becsületsértés miatt folytatódik hamarosan az eljárás, csak ellene Nagy \"proli, kretén, barom állat\"-nak minősítése miatt.



","shortLead":"Bencsik András vádlott lett becsületsértés miatt, mivel a másodfokon eljáró bíróság úgy döntött, mégis folytatni kell...","id":"20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796ca7a-fded-454d-877c-c1cfc37317ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Nagy_Blanka_nem_all_le_Bayer_Zsolt_utan_Bencsik_is_vadlott_lett","timestamp":"2020. január. 07. 09:11","title":"Nagy Blanka nem áll le: Bayer Zsolt után a ribancozó Bencsik is vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]