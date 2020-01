Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme az összehajtható képernyős ThinkPad X1 Fold.","shortLead":"A Lenovo már a tavalyi évben megvillantotta, min dolgozik, de most már kézzelfogható termék is van belőle: íme...","id":"20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e398c511-2a3f-4c10-bb2e-5c3b9f69b997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a2eb47-1428-402f-b6d1-f975fe73ee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_lenovo_thinkpad_x1_fold_hajlithato_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 07. 10:03","title":"Íme az első újfajta laptop: a Lenovo gépének képernyője papírként összehajtható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt gázolt el Dél-Tirolban.","shortLead":"A nőt vasárnap súlyos állapotban szállították az innsbrucki kórházba, miután egy részeg autós tizenhét német fiatalt...","id":"20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53843345-3dc7-4213-8464-de61b834f68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b8ee39-117c-4a8e-8cc2-817a14b1c4da","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Elhunyt_a_deltiroli_gazolasos_baleset_hetedik_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 12:37","title":"Elhunyt a dél-tiroli gázolásos baleset hetedik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli...","id":"20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a95954-533a-4d6e-88a4-0139b4dec9a8","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","timestamp":"2020. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Irán visszavágott az USA-nak, a NASA új Földet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal hatékonyabb a szabálytalankodók kiszűrése.","shortLead":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal...","id":"20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f86b9-2717-4110-9ca3-7887e066bef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","timestamp":"2020. január. 07. 15:15","title":"Mindenhol bevetik a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg, a keresésére indultak.\r

\r

","shortLead":"Újabb részletek derültek ki Gesztesi Károly halálával kapcsolatban. Színésztársai vártak rá, ám mivel nem érkezett meg...","id":"20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f40ec29-2cc9-424c-b1b9-8f4ac2add3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64933c8-951f-496e-b52b-1a2ec9a371c5","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Mindjart_ott_leszek__mondta_Gesztesi_a_ra_varo_szinesztarsainak_percekkel_infarktusa_elott","timestamp":"2020. január. 07. 08:49","title":"„Mindjárt ott leszek” – mondta Gesztesi a rá váró színésztársainak percekkel infarktusa előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020 technológiai szakkiállításra a Samsung.","shortLead":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020...","id":"20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ccf7f-8dda-47fb-aa87-f591706faceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","timestamp":"2020. január. 07. 11:33","title":"Láthatatlan billentyűzetet készített a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]