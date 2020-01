Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tény, a miniszterelnök ritkán mondhatja el magáról, hogy nem a baráti sajtó kérdezi. ","shortLead":"Tény, a miniszterelnök ritkán mondhatja el magáról, hogy nem a baráti sajtó kérdezi. ","id":"20200108_Orban_Viktor_izgatottan_varja_hogy_vegre_ujsagiroi_kerdeseket_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff45a7-86bb-4a63-9ca8-9257f27dcc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Orban_Viktor_izgatottan_varja_hogy_vegre_ujsagiroi_kerdeseket_kap","timestamp":"2020. január. 08. 19:21","title":"Orbán Viktor izgatottan várja, hogy végre újságírói kérdéseket kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094cf898-4236-4a3b-a5a1-f41fcac0d49e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál. A megvert férfi az ATV Híradójának beszélt arról, hogy a fiatalembertől azt kérte, tegye ki a rokkantkártyát, ha már egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen várakozik, de az feldühödött, amiért szerinte lefotózta az autóját.","shortLead":"Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál...","id":"20200107_Elindult_felem_hogy_agyonutlek__megszolalt_a_luxusautos_tamado_mozgasserult_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094cf898-4236-4a3b-a5a1-f41fcac0d49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0161137-1fdd-484a-8419-ab63e97efb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Elindult_felem_hogy_agyonutlek__megszolalt_a_luxusautos_tamado_mozgasserult_aldozata","timestamp":"2020. január. 07. 11:15","title":"„Elindult felém, hogy agyonütlek” – megszólalt a luxusautós támadó mozgássérült áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel lesz új NAT. Az új rendelet a minisztérium szerint azért nem jelent meg, mert hosszú volt.","shortLead":"Nem vezetnek be új Nemzeti alaptantervet – jelentette be Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón december közepén. Most...","id":"20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e938ff99-5c16-4b86-9755-2aa80b189939","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Most_ugy_nez_ki_megis_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"Most úgy néz ki, mégis lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513ec26e-f261-4f63-a7bc-a5c0eef7f5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, az Operettszínház Örökös Tagja 81 éves volt.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, az Operettszínház Örökös Tagja 81 éves volt.","id":"20200107_elhunyt_Felfoldi_Aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513ec26e-f261-4f63-a7bc-a5c0eef7f5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc5943-d404-4f19-a5ea-54959970213a","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_elhunyt_Felfoldi_Aniko","timestamp":"2020. január. 07. 20:43","title":"Elhunyt Felföldi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","shortLead":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","id":"20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017ab1f5-05b7-4e51-a222-c3640ccbed76","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","timestamp":"2020. január. 07. 14:10","title":"Húsz autó alatt szakadt be a jég egy orosz öbölben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba.","id":"20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3125bdb0-6a44-463a-bca7-fa65e8f68cfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_intercity_mav_boba_mentohelikopter","timestamp":"2020. január. 08. 19:20","title":"Intercityről zuhant le egy férfi Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238c9cb-d1df-4ab6-9c4f-75aedd1555e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy földrengés miatt semmisült meg a tengerbe nyúló, természetes ablakot formáló sziklaképződmény.","shortLead":"Egy földrengés miatt semmisült meg a tengerbe nyúló, természetes ablakot formáló sziklaképződmény.","id":"20200107_Leomlott_Puerto_Rico_hires_tengeri_sziklaablaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f238c9cb-d1df-4ab6-9c4f-75aedd1555e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c73bac-0ce4-4328-9925-64a09bd5df5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Leomlott_Puerto_Rico_hires_tengeri_sziklaablaka","timestamp":"2020. január. 07. 11:28","title":"Leomlott Puerto Rico híres tengeri sziklaablaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]