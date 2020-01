Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","shortLead":"Százmilliárd eurót ígértek, ami meg is van, ám új pénz nem sok kerül a borítékba.","id":"20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be023bcb-1a11-4aa8-99b2-633adab8b64d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Kiderult_hogyan_tamogatna_Brusszel_a_klimavaltozas_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2020. január. 10. 17:40","title":"Kiderült, hogyan támogatná Brüsszel a klímaváltozás elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénz utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél valóban használja-e a szolgáltatást. Ellenkező esetben lehet, hogy teljesen máshol landol egy-egy utalás, mint azt szerette volna az ember.","shortLead":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénz utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél...","id":"20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a3c44f-acc8-46bc-8f54-317025796220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","timestamp":"2020. január. 10. 18:03","title":"Összekeverheti a telefonszámokat a Revolut, idegenekhez kerülhet a felhasználók utalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3705b1b0-5f6f-407a-aad5-38d8debf458d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis aláírásokkal próbálkozott. Az íveken olyan név is volt, amelynek tulajdonosa már nem élt. A csaló ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Hamis aláírásokkal próbálkozott. Az íveken olyan név is volt, amelynek tulajdonosa már nem élt. A csaló ellen most...","id":"20200109_csalas_hamis_alairas_ajanloiv_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3705b1b0-5f6f-407a-aad5-38d8debf458d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ee435d-7b6f-4579-8f0c-666893e7c0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_csalas_hamis_alairas_ajanloiv_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2020. január. 09. 10:00","title":"Csalással akart elindulni az országgyűlési választáson egy jelölt, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református gyülekezeteknek a normál költségvetési támogatásukon felül. A HVG összesítése szerint csak a 2018-as parlamenti választás óta összesen 29 milliárd forintot kaptak a reformátusok a református Orbán Viktor kormányától, és ezzel még a katolikusokat is megelőzték az egy főre eső állami támogatásokat tekintve.","shortLead":"Az elmúlt négy évben több mint 100 olyan kormánydöntés született, amely pluszpénzeket juttatott a református...","id":"202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93eb1056-a6fb-4c8d-9d79-07753f39d597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb513171-eb8f-4d74-9a36-6f723e3b99ad","keywords":null,"link":"/360/202002__tamogatas_areformatusoknak__makovecztemplom__karoli__maga_fele_hajlik","timestamp":"2020. január. 09. 07:00","title":"Aranyeső Orbán felekezetére: tovább ömlik az állami pénz a reformátusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Esterházy Mátyás szerint a fiatal focista jelenleg jó helyen van az osztrák csapatnál.","shortLead":"Esterházy Mátyás szerint a fiatal focista jelenleg jó helyen van az osztrák csapatnál.","id":"20200109_Menedzsere_szerint_Szoboszlai_Dominik_nem_igazol_telen_sehova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfff686-2c2c-460c-9564-a517403dbc50","keywords":null,"link":"/sport/20200109_Menedzsere_szerint_Szoboszlai_Dominik_nem_igazol_telen_sehova","timestamp":"2020. január. 09. 21:55","title":"Menedzsere szerint Szoboszlai Dominik nem igazol a télen sehova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8109a8ae-679c-42a8-be1c-3c92df2d5017","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az oroszok és a kínaiak lenyúlják az olajipart, miközben pénzelik a baloldali populista rendszert Venezuelában – erről számolt be exkluzív interjúban Rafael Ramirez egykori olajipari miniszter, aki szembekerült Nicolás Maduro elnök kormányzatával. ","shortLead":"Az oroszok és a kínaiak lenyúlják az olajipart, miközben pénzelik a baloldali populista rendszert Venezuelában – erről...","id":"20200109_Epp_most_adnak_el_egy_egesz_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8109a8ae-679c-42a8-be1c-3c92df2d5017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699c55cd-c617-4e27-98e3-358e065dc95c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_Epp_most_adnak_el_egy_egesz_orszagot","timestamp":"2020. január. 09. 07:20","title":"Épp most adnak el egy egész országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b808eed-fdbd-42b5-9056-26d3e243ff45","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapesten fotóztuk körbe ezt a remek Mercedes E-osztályt, ami lóerőből és ülésből sem szenved hiányt.","shortLead":"Budapesten fotóztuk körbe ezt a remek Mercedes E-osztályt, ami lóerőből és ülésből sem szenved hiányt.","id":"20200110_ime_egy_patinas_amg_kombi_amire_sokan_felvennek_a_7_uleses_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b808eed-fdbd-42b5-9056-26d3e243ff45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec74598-4319-43c9-afc5-bf223f164edf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_ime_egy_patinas_amg_kombi_amire_sokan_felvennek_a_7_uleses_tamogatast","timestamp":"2020. január. 10. 06:41","title":"Íme egy patinás AMG izomkombi, amire sokan felvennék a 7 üléses támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]