[{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénzt utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél valóban használja-e a szolgáltatást. Ellenkező esetben lehet, hogy teljesen máshol landol egy-egy utalás, mint azt szerette volna az ember.","shortLead":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénzt utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél...","id":"20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a3c44f-acc8-46bc-8f54-317025796220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","timestamp":"2020. január. 10. 18:03","title":"Összekeverheti a telefonszámokat a Revolut, idegenekhez kerülhet a felhasználók utalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Márton Szilárd","category":"360","description":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait, mint Amszterdam, Frankfurt vagy éppen San Francisco. A svájci UBS befektetési bank elemzését vetettük össze hazai adatokkal. Nem a nominális árakat hasonlítottuk össze, mert ezek alapján Budapest még mindig olcsó, hanem azt, hogy a hazai kereslethez, a helyi bérekhez képest mennyire drága az ingatlanpiac. ","shortLead":"A budapesti ingatlanok relatív ára a New York-i lakásokéival vetekszik, és megelőzi olyan felkapott nagyvárosok árait...","id":"20200110_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29378864-1fbf-4d64-bcb2-2095ba73be20","keywords":null,"link":"/360/20200110_ingatlanpiac","timestamp":"2020. január. 10. 11:00","title":"Hol kell a legtöbbet dolgozni egy lakásért? Ha a budapestiek megtudják, nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f2f858-621a-4516-a233-3887bd1a79b1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A vízszintbe dönthető első ülésen nemcsak szuperkényelmesen, hanem maximális biztonságban utazhatunk.","shortLead":"A vízszintbe dönthető első ülésen nemcsak szuperkényelmesen, hanem maximális biztonságban utazhatunk.","id":"20200110_fekve_is_aludhatunk_a_legujabb_x7es_bmwben_meglestuk_milyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f2f858-621a-4516-a233-3887bd1a79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fb6ba5-4a15-4266-bfb9-f881f28e1afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_fekve_is_aludhatunk_a_legujabb_x7es_bmwben_meglestuk_milyen","timestamp":"2020. január. 10. 11:21","title":"Fekve is aludhatunk a legújabb X7-es BMW-ben, meglestük milyen az új szuperülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","shortLead":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","id":"20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77742ab4-c790-42c1-898f-12d12f0861ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","timestamp":"2020. január. 09. 10:15","title":"Orbán: Vessetek a mókusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","shortLead":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","id":"20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dbe29-af8b-4057-a922-c4ab009185cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","timestamp":"2020. január. 09. 14:10","title":"Idén sem lesz házigazdája az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014","c_author":"HVG","category":"360","description":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este Gyilkolunk Produkciós Kft.","shortLead":"Filmcímből kölcsönözte nevét Lajos Tamás operatőr, producer és Fazakas Péter filmrendező vállalkozása, a Ma Este...","id":"202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc344218-5557-4574-9e6b-9070dd17d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db9e4c4-118f-4465-ba48-cdaf2a58f799","keywords":null,"link":"/360/202002_ma_este_gyilkolunk_csanyisandor_rendezi","timestamp":"2020. január. 09. 12:00","title":"Ma Este Gyilkolunk Kft.-vel rendez filmet Csányi Sándor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét egy történelmi időutazásra várjuk a látogatókat. ","shortLead":"Ismét egy történelmi időutazásra várjuk a látogatókat. ","id":"20200110_Tatabanyara_megy_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb23bad-69f9-4da6-a442-1059d504e5ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Tatabanyara_megy_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas","timestamp":"2020. január. 10. 16:18","title":"Tatabányára megy a HVG címlapjait bemutató kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az USA és nyugati szövetségesei szerint Irán lőtte le szerdán – valószínűleg tévedésből ­– a MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe induló gépét, Irán viszont lehetetlennek nevezte, hogy a repülőt rakétatalálat érte. Miközben az orosz propaganda már az USA-t vádolja a gép lelövésével, egyre több jel utal arra, hogy a Boeinget egy orosz gyártmányú rakétával semmisítették meg. A repülők történetében szomorúan gyakran fordul elő, hogy polgári gépek válnak célponttá.","shortLead":"Az USA és nyugati szövetségesei szerint Irán lőtte le szerdán – valószínűleg tévedésből ­– a MAU ukrán légitársaság...","id":"20200110_iran_ukrajna_kanada_legibaleset_teheran_raketatamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ccd7f7-d59a-4704-aee5-e675083e6b45","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_iran_ukrajna_kanada_legibaleset_teheran_raketatamadas","timestamp":"2020. január. 10. 20:00","title":"Repülőrejtély – amit a Teheránnál szerencsétlenül járt ukrán gépről tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]