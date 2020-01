Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Befejezték a nyomozást a sikkasztó ügyében.","shortLead":"Befejezték a nyomozást a sikkasztó ügyében.","id":"20200112_30_milliot_sikkasztott_egy_pecsi_valutavalto_munkatarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad013275-71fd-4bef-9373-b94637bfe255","keywords":null,"link":"/itthon/20200112_30_milliot_sikkasztott_egy_pecsi_valutavalto_munkatarsa","timestamp":"2020. január. 12. 11:55","title":"30 milliót sikkasztott egy pécsi valutaváltó, elköltötte majd feladta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","shortLead":"Óriási trauma volt számára, mikor kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg. ","id":"20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcba6087-f8ff-4628-85b4-96a0ef364c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e666b0-8857-4cee-aa1d-34b81a157cab","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Wichmann_Nem_tudnak_meggyogyitani","timestamp":"2020. január. 11. 14:42","title":"Wichmann: \"Nem tudnak meggyógyítani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","shortLead":"A legsúlyosabb a Lekima tájfun pusztítása volt. ","id":"20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8799ef87-2c73-489d-9190-618f5e097997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f68018e-b18c-47bb-9aee-96d820dc0c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Csak_tavaly_47_milliard_dollar_kart_okoztak_Kinaban_a_termeszeti_katasztrofak","timestamp":"2020. január. 12. 14:55","title":"Csak tavaly 47 milliárd dollár kárt okoztak Kínában a természeti katasztrófák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","shortLead":"Teherán korábban cáfolta a többek által valószínűsített forgatókönyvet.","id":"20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f32e6a-acd0-4bc5-8679-c2abe250b180","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Hivatalos_Iran_lotte_le_tevedesbol_a_szerdan_lezuhant_ukran_gepet","timestamp":"2020. január. 11. 05:23","title":"Hivatalos: Irán lőtte le tévedésből a szerdán lezuhant ukrán gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"De ezen nem szexorgia látható.","shortLead":"De ezen nem szexorgia látható.","id":"20200111_Ismet_egy_video_miatt_lehet_botrany_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89acef3-2c02-4149-bce7-50f161ff7935","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Ismet_egy_video_miatt_lehet_botrany_Gyorben","timestamp":"2020. január. 11. 15:25","title":"Ismét egy videó miatt lehet botrány Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","shortLead":"Az Űrhajós utcában történt a baleset, a mentők is a helyszínen vannak.","id":"20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb883cca-139b-48c4-a9ed-e9c5cd8b29f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Kettetort_egy_villanyoszlopot_egy_auto_Szegeden","timestamp":"2020. január. 10. 21:55","title":"Kettétört egy villanyoszlopot egy autó Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bb99c-79de-49a8-9d33-73dd561c506e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem elég, hogy Irán beismerte a repülőgép lelövését, nyílt vizsgálatot és a vétkesek felelősségre vonását kéri az ukrán elnök.","shortLead":"Nem elég, hogy Irán beismerte a repülőgép lelövését, nyílt vizsgálatot és a vétkesek felelősségre vonását kéri az ukrán...","id":"20200111_Karteritest_es_felelossegre_vonast_kovetel_az_ukran_elnok_Irantol_a_lelott_repulo_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=082bb99c-79de-49a8-9d33-73dd561c506e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685cad5-604a-4233-a49e-d8bf82f65a07","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Karteritest_es_felelossegre_vonast_kovetel_az_ukran_elnok_Irantol_a_lelott_repulo_miatt","timestamp":"2020. január. 11. 09:19","title":"Kártérítést és felelősségre vonást követel az ukrán elnök Irántól a lelőtt repülő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce37126-1b6b-44df-8e0f-cab978d8ca88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen lehetett a Kádár-rendszerben melegnek lenni? Milyen problémáik voltak akkor és milyenek napjainkban a homoszexuálisoknak? Miben volt más az ismerkedés akkoriban és miben most? Ezekre a kérdésekre is válaszokat ad a Meleg férfiak, hideg diktatúrák című film első része. ","shortLead":"Milyen lehetett a Kádár-rendszerben melegnek lenni? Milyen problémáik voltak akkor és milyenek napjainkban...","id":"20200110_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce37126-1b6b-44df-8e0f-cab978d8ca88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddd496b-efb5-49cc-81d8-5e577ea45226","keywords":null,"link":"/360/20200110_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_elso_resz","timestamp":"2020. január. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Elegem volt abból, ha nem is hazudok, de titkolom az életem egy részét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]