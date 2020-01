Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félő, hogy a vizsgálatot próbálják akadályozni ezzel.","shortLead":"Félő, hogy a vizsgálatot próbálják akadályozni ezzel.","id":"20200110_Buldozerrel_tuntetik_el_az_ukran_gep_roncsait_Iranban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97622298-4dfa-4f1d-bfc5-ebd1fe9f2895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc69fe2-cd44-4796-a28d-2c9ce2ae4286","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Buldozerrel_tuntetik_el_az_ukran_gep_roncsait_Iranban","timestamp":"2020. január. 10. 16:16","title":"Buldózerrel tüntetik el az ukrán gép roncsait Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénzt utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél valóban használja-e a szolgáltatást. Ellenkező esetben lehet, hogy teljesen máshol landol egy-egy utalás, mint azt szerette volna az ember.","shortLead":"Aki a Revoluton keresztül szeretne pénzt utalni az ismerősének, nem árt, ha előtte alaposan megnézi, a fogadó fél...","id":"20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a3c44f-acc8-46bc-8f54-317025796220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_revolut_utalas_telefonszam_biztonsagi_res","timestamp":"2020. január. 10. 18:03","title":"Összekeverheti a telefonszámokat a Revolut, idegenekhez kerülhet a felhasználók utalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","shortLead":"Több ezren jelentettek tavaly a NAV-nak nyugtát nem adó boltosokat és egyéb gyanús eseteket.","id":"20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcf9b43-407f-4c67-86ec-9f177893498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88fc90-552b-4803-965e-ac9031675000","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_nav_kozerdeku_bejelentes_2019","timestamp":"2020. január. 10. 16:28","title":"360 milliót köszönhet az adóhatóság a lakossági bejelentéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Meglepően kevésbe kerül a Puskás Aréna kivilágítása, meghökkentő képsorok Kínából, szívmelengető fotó Pécsről...","id":"20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7428729-7f70-42d5-a425-f2f72b17ad87","keywords":null,"link":"/360/20200110_Radar360_Iranban_vizsgalodnak_korozik_a_kaposvari_gyermekotthonban_verekedot","timestamp":"2020. január. 10. 17:30","title":"Radar360: Iránban vizsgálódnak, körözik a kaposvári gyermekotthonban verekedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfordulnak a negatív demográfiai trendek - dicsekedett Novák Katalin. A baj ezzel csak az, hogy a 2019-es lehet az évszázad eddigi legnagyobb és az elmúlt hetven év harmadik legnagyobb természetes fogyása, a helyzeten pedig azok a gyerekek javíthatnak, akik még nem születtek meg, és a meglévő adatokból az államtitkár sem tudhatja, hányan lesznek.","shortLead":"Megfordulnak a negatív demográfiai trendek - dicsekedett Novák Katalin. A baj ezzel csak az, hogy a 2019-es lehet...","id":"20200111_Novak_Katalin_meg_a_remes_szuletesi_statisztikakbol_is_kihozza_a_sikerpropagandat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a97347f-a6cd-4c88-a3af-b0365a58981d","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Novak_Katalin_meg_a_remes_szuletesi_statisztikakbol_is_kihozza_a_sikerpropagandat","timestamp":"2020. január. 11. 10:14","title":"Novák Katalin még a rémes születési statisztikákból is kihozza a sikerpropagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","shortLead":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","id":"20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208e363-3578-42d7-857d-2e99025164fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","timestamp":"2020. január. 11. 18:11","title":"Meghátrál a francia kormány nyugdíjügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798abf1f-fb91-4b68-b95e-e0e9206efbcd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A cseh újhullám képviselője több filmben is együtt dolgozott Milos Formannal.","shortLead":"A cseh újhullám képviselője több filmben is együtt dolgozott Milos Formannal.","id":"20200110_Meghalt_Ivan_Passer_a_Tuz_van_babam_forgatokonyviroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798abf1f-fb91-4b68-b95e-e0e9206efbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1856da2a-5739-45df-8419-e1c074938bad","keywords":null,"link":"/kultura/20200110_Meghalt_Ivan_Passer_a_Tuz_van_babam_forgatokonyviroja","timestamp":"2020. január. 10. 21:40","title":"Meghalt Ivan Passer, a Tűz van, babám forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]