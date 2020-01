Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani a nyilvánossággal, de még egyes közösségi oldalaktól is tudatosan távol tartotta magát. Nemrég azonban létrehozta Instagram-profilját, és azóta rendszeresen letarolja a virtuális teret egy-egy megosztásával. Mint most, amikor együtt szórakozott a Jóbarátok sorozatbeli két kolléganőjével, és akkor már készítettek egy közös szelfit is.","shortLead":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani...","id":"20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ebe94-d154-4409-8cec-eaf585f54a5a","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","timestamp":"2020. január. 13. 11:59","title":"Jennifer Aniston felrobbantotta a netet a Jóbarátok-lányok közös szelfijével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","shortLead":"A szöveget mindenekelőtt egy nagymama írta, nem pedig egy uralkodó.","id":"20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cea496d-6019-4896-bc34-14626913e83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bfcbae-31d9-4d43-a65f-2d0f2b5c86bb","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Mit_lehet_kiolvasni_Erzsebet_kiralyno_nyilatkozatabol","timestamp":"2020. január. 14. 09:47","title":"Mit lehet kiolvasni Erzsébet királynő nyilatkozatából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dbc16f-1648-4eb0-84cb-053f0a5cf443","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrália bozóttüzekkel sújtott területein nem csak a lángok és a hőség okoz problémát, sok állat éhezik. A hatóságok légi úton próbálnak segíteni.","shortLead":"Ausztrália bozóttüzekkel sújtott területein nem csak a lángok és a hőség okoz problémát, sok állat éhezik. A hatóságok...","id":"20200113_helikopter_etel_elelem_ausztralia_allatok_kenguru_bozottuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36dbc16f-1648-4eb0-84cb-053f0a5cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c6bd22-1591-4d27-ac7d-89d98915a377","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_helikopter_etel_elelem_ausztralia_allatok_kenguru_bozottuz","timestamp":"2020. január. 13. 16:10","title":"Helikopterekből szórják az ételt Ausztráliában, hogy legyen mit enniük az állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát tudjon elültetni.","shortLead":"A MrBeast néven ismertté vált YouTube-videós még 2019 októberében kezdett pénzgyűjtésbe, hogy legalább 20 millió fát...","id":"20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01de1dc-03fa-449f-a776-ebef58043d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba4cdc1-fd7a-44ef-aaaf-de000cf5f3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_youtube_mrbeast_faultetes_teamtrees","timestamp":"2020. január. 13. 11:03","title":"Összefogott a YouTube közössége, 21,5 millió fát ültetnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","shortLead":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","id":"20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26886d-d7be-4cb9-8d98-518a1cc0d66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","timestamp":"2020. január. 13. 12:34","title":"Emberöléssel végződött a szilveszteri ivászat Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","shortLead":"A törvényalkotási folyamatról beszélt egy rendezvényen a Fidesz parlamenti képviselője.","id":"20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f5bf-8b1c-4f44-9a85-5bed599a3b36","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Miniszteriumban_dolgozo_kommunista_alvo_ugynokokrol_beszelt_L_Simon","timestamp":"2020. január. 14. 06:03","title":"Minisztériumban dolgozó kommunista alvó ügynökökről beszélt L. Simon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1f605e-a62e-4f65-a90f-553ceb79c648","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább hat ember meghalt, 16 pedig megsérült, amikor megnyílt az aszfalt egy megállóba begördülő busz alatt a kínai Hszining városában.","shortLead":"Legalább hat ember meghalt, 16 pedig megsérült, amikor megnyílt az aszfalt egy megállóba begördülő busz alatt a kínai...","id":"20200114_beszakadt_ut_busz_baleset_kina_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af1f605e-a62e-4f65-a90f-553ceb79c648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a4b79-3e7e-4c42-856b-dcbdd989cca3","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_beszakadt_ut_busz_baleset_kina_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. január. 14. 10:12","title":"Buszt és gyalogosokat nyelt el egy beszakadt út Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]