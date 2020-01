Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő felügyelőbizottságába. Azzal érveltek, hogy polgármesterként eddig is felelősségteljes döntéseket kellett hoznia a fürdő működéséről, ezért volt célszerű a lépés.","shortLead":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő...","id":"20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25f7-f13b-42f8-a41a-05cb3bd4e60e","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"640 ezret kap a gyógyfürdőtől a harkányi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832db62a-3ab2-458b-a8ac-b6105ece9580","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"Összefogtak oligarcháikkal és a populizmussal szemben az Európai Parlament egyes ellenzéki képviselői: igyekeznek leleplezni a piactorzító machinációkat. Közben persze Orbán, Babis és társaik sem restek a véd- és dacszövetséget kiépíteni.","shortLead":"Összefogtak oligarcháikkal és a populizmussal szemben az Európai Parlament egyes ellenzéki képviselői: igyekeznek...","id":"202003__orban_es_babis__csehmagyar_polip__unios_tamadas__brusszeli_capriccio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832db62a-3ab2-458b-a8ac-b6105ece9580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938acf40-4dec-4f1b-add0-51a592b9b47e","keywords":null,"link":"/360/202003__orban_es_babis__csehmagyar_polip__unios_tamadas__brusszeli_capriccio","timestamp":"2020. január. 16. 07:00","title":"A cseh-magyar polip: Orbán és Babis kéz a kézben húzzák le Brüsszelt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","shortLead":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","id":"20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584678ee-1f4a-40a5-873a-80bad8b777d7","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","timestamp":"2020. január. 15. 09:42","title":"Utazni fog, autót vesz és a családját támogatja – ennyit lehet tudni a 10 milliárdos lottónyertesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","shortLead":"Nem hiányzik Stahl Juditnak a tévézés, fontosabb neki, hogy a receptjei eljussanak a közönséghez.\r

\r

","id":"20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72533fa9-0c27-4b4f-8af5-0a5eeee0b96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8deb3-d42c-4a57-b2eb-0feab56b8070","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Stahl_Judit_Minden_orszagnak_olyanok_a_celebjei_amilyeneket_megerdemel","timestamp":"2020. január. 16. 09:00","title":"Stahl Judit szerint olyanok a celebjeink, amilyeneket megérdemlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Sorozatunk 4. része, a téma a film és a zene.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200114_19202020_film_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962cbcb-782a-4265-a8e1-7dae68f4d5cb","keywords":null,"link":"/360/20200114_19202020_film_zene","timestamp":"2020. január. 14. 13:00","title":"1920-2020: Nem múlandó a dicsőség, Miki egéré különösen nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő, hogy a világgazdaságra nézve jelenleg a környezeti tényezők és a klímaváltozás jelentik a legnagyobb veszélyt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő...","id":"20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b7cea1-c6fd-4ba9-8356-29274b556dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"Elmondták, mi jelenti a legnagyobb kockázatot az emberiségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott mellékhelyiségekről, és arról, hogy érdemes-e a kisebb bűncselekmények elkövetőit börtönbe zárni.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott...","id":"20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04f28e8-f80a-48b3-a6ed-9391dcb95315","keywords":null,"link":"/360/20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"A Helsinki ügyvédje: A magyar börtönök az emberi méltóságot is elveszik, nemcsak a szabadságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]