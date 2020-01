Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt szétfeszítik a katonai konfliktusok és a gazdasági nehézségek.","shortLead":"Az ukrán utasszállító repülő tévedésből történt lelövése és az újabb kormányellenes tüntetéshullám jelzi, hogy Iránt...","id":"202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aea6bf8-e09d-4d05-83e5-b18dcf35bb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8bf065-e227-48f8-bf4e-447f1d8cd0a4","keywords":null,"link":"/360/202003__irani_raketak__nepharag__forradalmi_kormanyzas__celtevesztes","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Céltévesztés Iránban: nemcsak a lelőtt ukrán gép miatt van bajban az ajatollah ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miniszteri biztost neveztek ki a két intézmény „együttműködésének kialakítására”.","shortLead":"Miniszteri biztost neveztek ki a két intézmény „együttműködésének kialakítására”.","id":"20200117_Ossze_akarjak_vonni_a_BajcsyZsilinszky_Korhazat_a_Peterfyvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ae7e3-47c5-4f08-a334-9fffcd0b14ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Ossze_akarjak_vonni_a_BajcsyZsilinszky_Korhazat_a_Peterfyvel","timestamp":"2020. január. 17. 08:07","title":"Össze akarják vonni a Bajcsy-Zsilinszky Kórházat a Péterfyvel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő felügyelőbizottságába. Azzal érveltek, hogy polgármesterként eddig is felelősségteljes döntéseket kellett hoznia a fürdő működéséről, ezért volt célszerű a lépés.","shortLead":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő...","id":"20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25f7-f13b-42f8-a41a-05cb3bd4e60e","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"640 ezret kap a gyógyfürdőtől a harkányi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","shortLead":"A palesztin szélsőséges szervezet akcióját nem díjazta Izrael.","id":"20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4621550f-ed85-41b9-a360-1f75922da351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282ad22d-0a43-42fc-8ff9-9131f3c03e29","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_hamasz_izrael_robbanoanyagos_lufi_legicsapas","timestamp":"2020. január. 17. 05:52","title":"Szokatlan új fegyverrel, robbanóanyagos lufikkal támadt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","shortLead":"A Xiaominál nem késlekednek az összehajtható okostelefonok tervezésében, a kérdés csak az, lesz-e ezekből valaha valami.","id":"20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecc821-426a-4933-9f4b-3fedd73d953f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_xiaomi_osszehajthato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 16. 14:03","title":"Előkerült a terv, két összecsukható telefont is tervezett a Xiaomi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan kézilabdáztak.\r

","shortLead":"Gulyás István szerint a játékosainak ezúttal is a helyén volt a szívük, és főleg a második félidőben nagyon taktikusan...","id":"20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efffe5ad-90ef-4b17-966b-34544d06c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609b2ed5-1dc6-4966-b380-5938ac070095","keywords":null,"link":"/sport/20200116_kezilabda_eb_magyar_valogatott_izland_gyozelem_kozepdonto_gulyas_istvan","timestamp":"2020. január. 16. 06:17","title":"Fantasztikus győzelem a kézilabda-Eb-n: \"Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gondolt erre valaki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","shortLead":"Nem engedné a főpolgármester, hogy egy rosszul működő állami cég elvonja az FKF bevételeinek harmadát.","id":"20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790a7a55-4a6b-4c33-894f-1acaaa0969bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f558dd97-47b0-45c8-a33f-5b45cdc46fcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Karacsony_Ha_nincs_penz_a_szemetszallitasra_nincs_atletikai_vb","timestamp":"2020. január. 16. 16:19","title":"Karácsony: Ha nincs pénz a szemétszállításra, nincs atlétikai vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak felújítások.","shortLead":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak...","id":"20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1ca726-0670-41ae-b3d0-eb1168da6188","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","timestamp":"2020. január. 16. 09:36","title":"Négy-öt éven belül lecserélik a MÁV kocsiparkjának jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]