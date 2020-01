Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pongyola nyomozás a lószoláriumos ügyben, KDNP szerint önállóan is bejutnának a Parlamentbe, iksz a vízilabda-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pongyola nyomozás a lószoláriumos ügyben, KDNP szerint önállóan is bejutnának a Parlamentbe, iksz a vízilabda-Eb-n...","id":"20200117_Radar360_Az_EUatlag_haromszorosaval_dragult_a_lakhatas_indul_az_impeachment_Trump_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeb8492-4611-4f06-99b2-af7325d860f8","keywords":null,"link":"/360/20200117_Radar360_Az_EUatlag_haromszorosaval_dragult_a_lakhatas_indul_az_impeachment_Trump_ellen","timestamp":"2020. január. 17. 08:00","title":"Radar360: Az EU-átlag háromszorosával drágult a lakhatás, indul az impeachment Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58","c_author":"T. R.","category":"360","description":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International magyarországi ügyvezető igazgatója tanulmányában feltárta a médiaszabadság és a korrupció közötti összefüggéseket. „A médiaszabadság hanyatlása, mind a korrupció intézményesülése beleillik a regionális és – részben – a globális trendekbe, a magyar esetben mindkét változónak különleges jellegzetességei vannak.”","shortLead":"A korrupció már eszköz a hatalom kezében. És ez már a sajtószabadság állapotára is kihat. A Transparency International...","id":"20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc7e8018-c01d-4fd2-977a-880f56bdad58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f3a86f-25ab-413d-b4a0-1ea8960f81bb","keywords":null,"link":"/360/20200116_Belefulladunk_a_korrupcioba_mikozben_csokken_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. január. 16. 11:00","title":"Belefulladunk a korrupcióba, miközben csökken a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint itt az ideje új szövetségeseket keresni. ","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint itt az ideje új szövetségeseket keresni. ","id":"20200116_Novak_Katalin_Neppart_europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86495618-2f3c-4c19-8911-cee74aba4896","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Novak_Katalin_Neppart_europai_parlament","timestamp":"2020. január. 16. 17:08","title":"Novák Katalin kibukott a Néppártra a parlamenti határozat elfogadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Aki az érintettek érzékenységére hivatkozik, akár kívülállóként, akár belülállóként, azt feltételezi, hogy az emberirtás ügye nem általában az ember ügye, hanem azé az embercsoporté, amelynek az irtásáról éppen szó van.","shortLead":"Aki az érintettek érzékenységére hivatkozik, akár kívülállóként, akár belülállóként, azt feltételezi...","id":"20200116_Revesz_Az_erzeketlensegre_tekintettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de019347-76f2-428c-8fe7-341ce77135f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Revesz_Az_erzeketlensegre_tekintettel","timestamp":"2020. január. 16. 17:16","title":"Révész: Az érzéketlenségre tekintettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","shortLead":"A cirmos remekül szaladgál a protézissel.","id":"20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eda7d6-582e-48cf-9c9d-bc4a67769586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62703aee-2027-4763-9673-1d5fc1569c06","keywords":null,"link":"/elet/20200116_titanium_protezis_macska_fagyasi_serules_sziberia_dymka","timestamp":"2020. január. 16. 14:51","title":"Titániumból készült mancsokat kapott egy hóban összefagyott macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne féljünk tőlük, lefegyverezhetők, ha tudatosan vagyunk jelen az életünkben, ahol reálisan ítéljük meg önmagunkat, beleértve a képességeinket, az erőforrásainkat. Az energiavámpír az, aki fél, aki a gyengébbre vadászik, életképtelenség-érzését leplezve ezzel. ","shortLead":"Ne féljünk tőlük, lefegyverezhetők, ha tudatosan vagyunk jelen az életünkben, ahol reálisan ítéljük meg önmagunkat...","id":"20200116_Elnezest_az_on_parja_is_energiavampir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c0ffee-32c9-48c6-941d-346ba809f60e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200116_Elnezest_az_on_parja_is_energiavampir","timestamp":"2020. január. 16. 13:15","title":"Elnézést, az ön párja is energiavámpír?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","shortLead":"A római konferencia előadói között ott van Matteo Salvini is. ","id":"20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66abcedb-6be5-4559-9289-3c67f8303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_orban_viktor_matteo_salvini_nemzeti_konzervativizmus_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 17. 19:32","title":"Orbán Olaszországban ad majd elő, amikor a Néppárt a Fideszről dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2be28d-04da-470e-add5-bcf0b13d20af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus jelenet egy autópályáról, ami – úgy tűnik – a világon mindenhol előfordul. A balesettel végződő esetről videó is van.","shortLead":"Klasszikus jelenet egy autópályáról, ami – úgy tűnik – a világon mindenhol előfordul. A balesettel végződő esetről...","id":"20200117_Egy_Tesla_korbekameraja_vette_fel_ket_masik_autos_balesettel_vegzodo_kozuti_csatajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2be28d-04da-470e-add5-bcf0b13d20af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79afd87d-3c16-4dee-a2fd-e78fabd27190","keywords":null,"link":"/cegauto/20200117_Egy_Tesla_korbekameraja_vette_fel_ket_masik_autos_balesettel_vegzodo_kozuti_csatajat","timestamp":"2020. január. 17. 08:44","title":"Egy Tesla körkamerája vette fel két másik autós közúti csatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]