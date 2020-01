Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acbe8b73-16c7-467b-9a74-d4bcc04feacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mint a mesében.","shortLead":"Mint a mesében.","id":"20200118_Varazslatosan_mutat_a_visegradi_var_a_zuzmaraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe8b73-16c7-467b-9a74-d4bcc04feacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8adb49c-b205-4ea9-a191-9575aeaad02e","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Varazslatosan_mutat_a_visegradi_var_a_zuzmaraban","timestamp":"2020. január. 18. 12:25","title":"Varázslatosan mutat a visegrádi vár a zúzmarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcc9928-e96d-4964-98cc-de4926d26b9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a víz és a hüllők elől kell menteni őket.","shortLead":"Most a víz és a hüllők elől kell menteni őket.","id":"20200117_Az_eso_is_csak_bajt_hoz_a_koalakra_meg_aligatorokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcc9928-e96d-4964-98cc-de4926d26b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48732000-505e-4407-bcd6-def58a688a5f","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Az_eso_is_csak_bajt_hoz_a_koalakra_meg_aligatorokat","timestamp":"2020. január. 17. 14:20","title":"Az eső is csak bajt hoz a koalákra, meg aligátorokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca23b381-8a07-4bd3-8ba4-1fba7c772f83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú hetedszer kapta meg az elismerést, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát.","shortLead":"Hosszú hetedszer kapta meg az elismerést, ezzel beérte Egerszegi Krisztinát.","id":"20200117_milak_kristof_hosszu_katinka_ev_sportoloja_msusz_dijatado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca23b381-8a07-4bd3-8ba4-1fba7c772f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdce0934-7827-4b3d-a680-0556e7a45a9d","keywords":null,"link":"/sport/20200117_milak_kristof_hosszu_katinka_ev_sportoloja_msusz_dijatado","timestamp":"2020. január. 17. 05:17","title":"Milák Kristófot és Hosszú Katinkát választották az év sportolóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy a Facebook egyik regnáló vezetője fogalmazzon meg erős kritikát a közösségi oldallal szemben. Nemrég kiderült: azért előfordul ilyesmi is.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy a Facebook egyik regnáló vezetője fogalmazzon meg erős kritikát a közösségi oldallal szemben...","id":"20200117_andrew_bosworth_facebook_fuggoseg_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c447-f0e9-4b2d-be4b-9cee4b88abe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_andrew_bosworth_facebook_fuggoseg_donald_trump","timestamp":"2020. január. 17. 08:03","title":"A Facebook alelnöke szerint a Facebook olyan, mint a cukor: ártalmas lehet az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósoknak sikerült a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb embrióját létrehozniuk. A fajnak már csak két képviselője él, mindkettő nőstény.","shortLead":"Tudósoknak sikerült a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb embrióját létrehozniuk. A fajnak már csak...","id":"20200117_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_harmadik_embrio_kenya_najin_fatu_ol_pejeta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b92bd4c8-855b-418d-b1e6-d2041557cd4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_harmadik_embrio_kenya_najin_fatu_ol_pejeta","timestamp":"2020. január. 17. 10:03","title":"Nagyon jó hír: sikerült létrehozni a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb embrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyetlen csillag segítségével állapították meg kutatók az egyik legnagyobb olyan esemény idejét, amelynek során a Tejútrendszer összeolvadt egy másik galaxissal: mintegy 11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a Tejútrendszer és a Gaia Enceladus törpegalaxis.","shortLead":"Egyetlen csillag segítségével állapították meg kutatók az egyik legnagyobb olyan esemény idejét, amelynek során...","id":"20200118_tejutrendszer_utkozes_torpegalaxis_gaia_encaladus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ef0f45-0e5f-4169-bb44-d0b68a773c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37501587-34a3-4dfd-b57c-569a7a72d882","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_tejutrendszer_utkozes_torpegalaxis_gaia_encaladus","timestamp":"2020. január. 18. 09:03","title":"11 000 000 000 éves titokra derült fény a Tejútrendszer múltjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c5eb8a-6cc5-4ee0-af20-ac67e2970183","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"440 millió forinttal drágult az új komáromi Duna-híd, mert az egyik pillér építéséhez szükséges pallókat elsőre nem sikerült elég mélyre leverni. A hidat Mészáros Lőrinc cége építi konzorciumban, jelen állás szerint 2020. május végére fog elkészülni.","shortLead":"440 millió forinttal drágult az új komáromi Duna-híd, mert az egyik pillér építéséhez szükséges pallókat elsőre nem...","id":"20200117_Tul_kemenynek_bizonyult_a_Duna_medre_Komaromnal_Meszaroseknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3c5eb8a-6cc5-4ee0-af20-ac67e2970183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dad21f-552a-450f-974e-6e8627940d40","keywords":null,"link":"/kkv/20200117_Tul_kemenynek_bizonyult_a_Duna_medre_Komaromnal_Meszaroseknak","timestamp":"2020. január. 17. 11:06","title":"Mészárosék bicskája beletört a Duna medrébe Komáromnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.","shortLead":"A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült...","id":"20200117_donormajat_eletben_tarto_gep_svajc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc60619-461e-4b49-b993-d0252e1ca23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1915fd6-b6ec-42ff-b56e-28e929b5ed3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_donormajat_eletben_tarto_gep_svajc","timestamp":"2020. január. 17. 14:03","title":"Zürichben megcsinálták a \"mesterséges testet\", a gép egy hétig is életben tart egy emberi májat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]