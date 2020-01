Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai Nemzeti Hadsereg (LNA) vezetőjének, Halífa Haftar tábornoknak a hívei.","shortLead":"Blokád alá vettek egy nagyobb olajterminált szombaton a nemzetközileg elismert líbiai kormány ellen harcoló Líbiai...","id":"20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9308c4e-0fba-4e0e-bd0b-ad8c7c585f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92d00d-0222-46dc-9297-0209661f0a32","keywords":null,"link":"/vilag/20200118_Egy_nappal_a_bekekonferencia_elott_tortek_ki_a_harcok_Libiaban","timestamp":"2020. január. 18. 17:18","title":"Egy nappal a békekonferencia előtt törtek ki a harcok Líbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót – példátlan módon – nem is közöltek.","shortLead":"Jócskán meghaladta a tervezettet a pénzforgalmi hiány tavaly év végén. Uniós módszertan szerint számított mutatót –...","id":"202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39af48d-25f2-4111-8831-f1d83bcef8da","keywords":null,"link":"/360/202003__koltsegvetes_2019__terven_feluli_hiany__szegyenpadon__kamu_palya","timestamp":"2020. január. 20. 07:00","title":"Százmilliárdok hiányoznak az államháztartásból, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebbea2-5887-4ab9-a8c5-6dc434719b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 12:03","title":"Ez történt: levette a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, de még ingyen elérhető a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83cf0db-fc4f-4bca-962a-2296f1b5b750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori Inconnu csoport és a demokratikus ellenzék meghatározó figurája volt Philipp Tibor. 2020. január 18-án hunyt el. ","shortLead":"Az egykori Inconnu csoport és a demokratikus ellenzék meghatározó figurája volt Philipp Tibor. 2020. január 18-án hunyt...","id":"20200119_Meghalt_Philipp_Tibor_az_egykori_demokratikus_ellenzek_tagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83cf0db-fc4f-4bca-962a-2296f1b5b750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7e0ab3-6b2b-444c-b71b-7ffd29c78251","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Meghalt_Philipp_Tibor_az_egykori_demokratikus_ellenzek_tagja","timestamp":"2020. január. 19. 11:34","title":"Meghalt Philipp Tibor, az egykori demokratikus ellenzék tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","shortLead":"Egy kocsma előtt nyitott tüzet egy támadó, a biztonsági őrök lőtték le.","id":"20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404bcac-b2d9-48e5-a369-66abc335c82c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308d667d-2018-40fa-964c-279c9d9c152d","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Lovoldozes_Kansas_Cityben_2_halott_15_sebesult","timestamp":"2020. január. 20. 10:15","title":"Lövöldözés volt Kansas Cityben: 2 halott, 15 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte az Elon Musk nevével fémjelzett Space X vállalat azt, hogy űrhajójáról akkor is sikeresen ki lehet menteni az űrhajósokat, ha súlyos baleset zavarja meg a startot.","shortLead":"Sikeresen tesztelte az Elon Musk nevével fémjelzett Space X vállalat azt, hogy űrhajójáról akkor is sikeresen ki lehet...","id":"20200119_Robbanassal_teszteltek_a_Space_X_emberek_szallitasara_alkalmas_urhajojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23348d4d-74c9-4c4d-8746-310c37d55b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_Robbanassal_teszteltek_a_Space_X_emberek_szallitasara_alkalmas_urhajojat","timestamp":"2020. január. 19. 17:31","title":"Robbanással tesztelték a Space X emberek szállítására alkalmas űrhajóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak azokat engedné a Magyar Turisztikai Ügynökség szállást hirdetni, akik regisztráltak.","shortLead":"Csak azokat engedné a Magyar Turisztikai Ügynökség szállást hirdetni, akik regisztráltak.","id":"20200120_Tucatjaval_nyitottak_illegalis_hoteleket_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9398a-5d4e-4bce-8ea8-b2e886e97620","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Tucatjaval_nyitottak_illegalis_hoteleket_Budapesten","timestamp":"2020. január. 20. 07:44","title":"Tucatjával nyithattak illegális hoteleket Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95d8991-75d7-4638-b365-5d73c0acb584","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő héttől rendelhető új kompakt divatterepjáró a hibrid technológia és a magasabb alapfelszereltség miatt drágul. Automataváltó viszont egyelőre nincs hozzá, zöld rendszám pedig egyáltalán nem igényelhető rá.","shortLead":"A jövő héttől rendelhető új kompakt divatterepjáró a hibrid technológia és a magasabb alapfelszereltség miatt drágul...","id":"20200118_7_millio_forint_felett_startol_a_legjobban_felszerelt_uj_hibrid_suzuki_vitara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95d8991-75d7-4638-b365-5d73c0acb584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1ab139-43e0-427a-8451-6459805fe350","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_7_millio_forint_felett_startol_a_legjobban_felszerelt_uj_hibrid_suzuki_vitara","timestamp":"2020. január. 19. 06:41","title":"Új esztergomi hibrid: 7 millió forint felett startol a legjobban felszerelt új Suzuki Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]