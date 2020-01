Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók jövőjéről évtizedekig monopolhelyzetben egyezkedő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) - írja szombati számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Elveszítheti vezető tárgyalási és döntési pozícióját a vállalatokkal és a kormánnyal szemben az áruházi munkavállalók...","id":"20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16408a8e-1fee-44c8-bcad-d49f4ddbd0ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200118_Gondban_lehet_az_egyik_legnagyobb_multu_magyar_szakszervezet","timestamp":"2020. január. 18. 13:42","title":"Gondban lehet az egyik legnagyobb magyar szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2 milliárd forint értékben.","shortLead":"A támogatás 2018-as bevezetése óta már közel 70 ezer fiatal kapta vissza a befizetett nyelvvizsgadíját több mint 2...","id":"20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a0cd7c-96e3-4a97-9721-a45c933d032b","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_nyelvvizsga_tamogatas_emmi","timestamp":"2020. január. 18. 18:36","title":"Idén is fizeti a kormány a 35 év alattiak nyelvvizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második fordulójában. A malmöi kézilabda meccsen az első félidőt még a szlovénok nyerték, akkor az eredmény 16-13 volt.","shortLead":"Magyarország 29-28 arányú győzelmet aratott Szlovénia ellen a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság második...","id":"20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5fc808-8910-4f95-8724-02d325bfbf57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Magyar_gyozelem_Szlovenia_ellen_a_ferfi_kezilabda_olimpiai_kvalifikacios_Europabajnoksag_masodik_fordulojaban","timestamp":"2020. január. 19. 17:47","title":"Magyar győzelem Szlovénia ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint a 2 százalékos, illetve teljes tejet fogyasztó társaiké – derült ki egy új tanulmányból.","shortLead":"A sovány vagy 1 százalékos zsírtartalmú tejet fogyasztó felnőttek szervezetének biológiai életkora lassabban nő, mint...","id":"20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14537c55-ce28-4f1a-b88d-c4b7dd2ed96c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_zsirszegeny_tej_fogyasztasa_oregedes","timestamp":"2020. január. 19. 10:03","title":"A tudósok kiszámolták, mennyivel lassabban öregszik, aki 1%-os tejet iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: centi, börtön, sorcsere, káosz, ártatlanság. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200119_Az_en_hetem_Peterfy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef92ebe-d288-45b1-86b6-c64f17343d02","keywords":null,"link":"/360/20200119_Az_en_hetem_Peterfy","timestamp":"2020. január. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a börtönné lett országról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","shortLead":"A Sensor Tower elemzőcég összesítette, hogy 2019-ben melyik alkalmazást hányan töltötték le a világon.","id":"20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5a976-c687-4079-a77c-00d5c0b05ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_facebook_tiktok_sensor_tower_letoltesi_adatok","timestamp":"2020. január. 19. 15:03","title":"Ez idegesítheti most legjobban Mark Zuckerberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése nyomán el nem indul a kokszolás elleni harc.","shortLead":"A súlyemelők doppingellenőreivel sem lenne most gond, ha egy brit kerékpáros fél évszázaddal ezelőtti végkimerülése...","id":"20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f81f0d-2507-46a9-89cd-418964faa673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437edd29-aa98-49d9-ac14-7f13a6e537c9","keywords":null,"link":"/360/20200119_doppingkontroll_Tom_Simpson_Tour_de_France","timestamp":"2020. január. 19. 09:30","title":"Neki kellett meghalnia, hogy legyen doppingkontroll a sportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 65 éves férfi vesztette életét.","id":"20200120_Halalos_baleset_Somogyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f5f9f-d7e6-449f-afda-32db5e6f112d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Halalos_baleset_Somogyban","timestamp":"2020. január. 20. 09:35","title":"Halálos baleset volt Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]