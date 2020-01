Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Cardiffi tudósok olyan új sejtet azonosítottak az emberi testben, amely idővel a legtöbb rákbetegséget kezelheti. A felfedezés laborkörülmények között már jól vizsgázott.","shortLead":"Cardiffi tudósok olyan új sejtet azonosítottak az emberi testben, amely idővel a legtöbb rákbetegséget kezelheti...","id":"20200121_rakbetegseg_rakos_sejt_t_sejt_kezeles_terapia_immunrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d48d07-7e71-4e7b-b920-64fd755dd193","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_rakbetegseg_rakos_sejt_t_sejt_kezeles_terapia_immunrendszer","timestamp":"2020. január. 21. 17:45","title":"Új \"fegyvert\" találtak a testben, amellyel a legtöbb rákbetegség legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon megtartja majd a lánykori súlyát? – merenghet magában Schobert Norbert. ","shortLead":"Vajon megtartja majd a lánykori súlyát? – merenghet magában Schobert Norbert. ","id":"20200121_Anya_lett_a_vilag_legsikeresebb_plus_size_modellje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49b784a7-a6de-447b-a093-c915b297fcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4c3b4-bee8-4307-bb56-c9cbd1f1e654","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Anya_lett_a_vilag_legsikeresebb_plus_size_modellje","timestamp":"2020. január. 21. 11:10","title":"Anya lett a világ legsikeresebb plus size modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beteg tartósan ágyban feküdt, pelenkát kellett viselnie, és segítséget sem tudott hívni.","shortLead":"A beteg tartósan ágyban feküdt, pelenkát kellett viselnie, és segítséget sem tudott hívni.","id":"20200121_Negy_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_Downszindromas_testvere_halalat_okozta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a131ef-c41a-44e0-947d-6d36bc14a051","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Negy_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_Downszindromas_testvere_halalat_okozta","timestamp":"2020. január. 21. 18:24","title":"Négy év börtönt kapott a férfi, aki Down-szindrómás testvére halálát okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási tévedés volt 13 éve magánkézbe adni Borsodban a megyei állami onkológiai ellátást. A már eddig is milliárdos veszteségek tovább nőhetnek.","shortLead":"Óriási tévedés volt 13 éve magánkézbe adni Borsodban a megyei állami onkológiai ellátást. A már eddig is milliárdos...","id":"202003__miskolci_korhazbotrany__nevtelen_levelek__maganerdek__regen_elszabtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb5dba5-c15e-4c4e-aff7-3545f307ff4e","keywords":null,"link":"/360/202003__miskolci_korhazbotrany__nevtelen_levelek__maganerdek__regen_elszabtak","timestamp":"2020. január. 21. 07:00","title":"Mégis mi folyik a miskolci kórházban valójában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek köszönhetően.","shortLead":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek...","id":"20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755b69c-5ead-4ee3-8cda-581675cf6d3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","timestamp":"2020. január. 21. 12:03","title":"Igazi biztonságot szeretne? iPhone-jával védheti Google-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben.","shortLead":"800 ezernél is több átírást regisztráltak 2019-ben.","id":"20200121_Soha_ennyi_hasznaltauto_nem_cserelt_gazdat_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca076262-dc7a-474b-9ea0-261a13a9c286","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Soha_ennyi_hasznaltauto_nem_cserelt_gazdat_az_orszagban","timestamp":"2020. január. 21. 13:07","title":"Soha ennyi használt autó nem cserélt gazdát az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért egyre több képviselő szabadulna Orbán Viktortól – értesült a hvg.hu. A Fidesz maradása mellett érvelők sem maradéktalanul elégedettek, a francia delegáció szerint a bölcsek tanácsának jelentéséből okulnia kell mindkét félnek, és megoldást kell találni a nézeteltérésekre. Az EPP vezetése azonban még mindig nem döntötte el, szavaznak-e a februári választmányon a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért...","id":"20200121_neppart_fidesz_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83696ce-0780-4aa5-92ba-0370e3381efd","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_neppart_fidesz_kizaras","timestamp":"2020. január. 21. 11:20","title":"„A néppárti frakció 75-80 százaléka kész kitenni a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"Molnár Péter","category":"itthon","description":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. A múlt bevallása nélkül nincs jelen, jövő, és nincs a társadalmat átszelő árkok betemetése sem.

","shortLead":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni...","id":"20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f519fb-b5ed-4942-990d-7717078264bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","timestamp":"2020. január. 21. 17:55","title":"Molnár Péter: Turul, Városmajor, Szabadság tér, Horthy szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]