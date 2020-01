Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig kiforgatták a szavait.","shortLead":"A nyugalmazott tábori lelkész szerint ő a Helsinki Bizottságot vette védelmébe a beszédében, az MTI tudósításában pedig...","id":"20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd20afd-c923-4f4b-96e2-33403d198cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Csuka_Az_MTI_tudositasban_teljesen_kiforgattak_a_szavaim","timestamp":"2020. január. 20. 13:47","title":"Csuka: Az MTI tudósításában teljesen kiforgatták a szavaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a248a0e7-8076-48ce-bc50-cd19a3f14eff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyarországi és nemzetközi marketingkommunikációs szakma egyik legelismertebb szakembere 78 éves volt.","shortLead":"A magyarországi és nemzetközi marketingkommunikációs szakma egyik legelismertebb szakembere 78 éves volt.","id":"20200120_elhunyt_Takacs_Ildiko_reklamszakember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a248a0e7-8076-48ce-bc50-cd19a3f14eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff293bad-d18a-4928-bd2f-dfe409e3761f","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_elhunyt_Takacs_Ildiko_reklamszakember","timestamp":"2020. január. 20. 17:48","title":"Elhunyt Takács Ildikó reklámszakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182","c_author":"-t-","category":"elet","description":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok közé.



","shortLead":"A rizsből és mungóbabból főzött vegán indiai étel 2020-ban az elsők között került be a hitelesített Guinness-rekordok...","id":"20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2298ebe5-7bc6-43e8-a459-b17a74c24182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59dea1d-68f9-467a-9e82-53a2e60b2efd","keywords":null,"link":"/elet/20200117_A_khichdi_lett_az_idei_ev_elso_etelrekordja","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"A khichdi lett az idei első ételrekord ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebbea2-5887-4ab9-a8c5-6dc434719b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_windows7_tamogatas_vege_windows_10_frissites_ingyen_nasa_gyakornok_bolygo_uj_facebook_szabalyok_japan_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 12:03","title":"Ez történt: levette a kezét a Windows 7-ről a Microsoft, de még ingyen elérhető a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem fogadta el a tavaly hivatalba lépett kormányfő, Olekszij Huncsaruk lemondását. Az elnök egyben két hetet adott a hatóságoknak, hogy kiderítsék, ki készítette az ukrajnai belpolitikai válságot kiváltó hangfelvételt, amelyen Honcsaruk azt mondta, Zelenszkijnek nagyon primitív elképzelései vannak a gazdaságról.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem fogadta el a tavaly hivatalba lépett kormányfő, Olekszij Huncsaruk lemondását...","id":"20200119_Nem_mondhat_le_az_ukran_kormanyfo_Zelenszkij_vizsgalatot_inditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53040cf8-7d1b-406b-847d-ab72a65d9f4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nem_mondhat_le_az_ukran_kormanyfo_Zelenszkij_vizsgalatot_inditott","timestamp":"2020. január. 19. 14:35","title":"Nem mondhat le az ukrán kormányfő, Zelenszkij vizsgálatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában betiltja a nem lebomló műanyagzacskókat. A kínai vendéglátóhelyeken az egyszer használatos műanyag szívószálak használatát is megtiltják.","shortLead":"Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig...","id":"20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a279a4b9-4e1f-415a-a31b-4f6417e2f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94f819-e681-4008-9e37-0042e55968b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Kina_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. január. 20. 11:42","title":"Kína betiltja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az édesanyja segítségére siető testvérét is meglőtte.","shortLead":"Az édesanyja segítségére siető testvérét is meglőtte.","id":"20200120_Fel_akarta_robbantani_szuleit_egy_ferfi_Csongradban_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98535de3-d982-418e-b987-469c9576fefe","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Fel_akarta_robbantani_szuleit_egy_ferfi_Csongradban_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. január. 20. 11:34","title":"Fel akarta robbantani szüleit egy férfi Csongrádban, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Minden fiatal lány hercegné akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem úgy tűnik, hogy pénzért\" - fogalmazott Thomas Markle az egyik brit televízónak. ","shortLead":"\"Minden fiatal lány hercegné akar lenni, (Meghannak) ez megadatott, és most az egészet elhajítja, ráadásul nekem...","id":"20200119_Meghan_Markle_apja_a_monarchia_szetzilalasaval_vadolja_a_sajat_lanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0121a311-ef5d-4e6a-8742-ceeb3b171d58","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Meghan_Markle_apja_a_monarchia_szetzilalasaval_vadolja_a_sajat_lanyat","timestamp":"2020. január. 19. 14:56","title":"Meghan Markle apja a monarchia szétzilálásával vádolja a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]