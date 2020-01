Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar kérdéssor egyik feladata kezdett internetes karrierbe a közösségi médiában. Mutatjuk, miről is van szó. ","shortLead":"Szombaton írták meg a központi felvételi vizsgát a gimnáziumi oktatásba jelentkező diákok, és ezúttal a magyar...","id":"20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c4c56c-af3d-4269-9625-6fc9789275d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Ez_a_feladat_valtotta_ki_a_legnagyobb_visszhangot_a_gimnaziumi_felvetelin__on_tudja_a_megfejtest","timestamp":"2020. január. 19. 10:45","title":"Ez a feladat váltotta ki a legnagyobb visszhangot a gimnáziumi felvételin - ön tudja a megfejtést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délután egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 17-es kilométerszelvényében, a főváros felé vezető oldalon. A baleset miatt Érdnél jelentős torlódás alakult ki. ","shortLead":"Vasárnap délután egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze az M7-es autópálya 17-es kilométerszelvényében...","id":"20200119_Baleset_es_torlodas_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efa5636-4e1d-4bb3-b89b-c7cac3464fce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Baleset_es_torlodas_az_M7esen","timestamp":"2020. január. 19. 18:36","title":"Baleset és torlódás az M7-esen a főváros előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b848fdc7-4b93-497e-9aa8-56ff101e7020","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja magát a Huawei: a saját operációs rendszer kifejlesztése után a Google-n túli világból szerez térképalkalmazásokat és szolgáltatásokat.","shortLead":"Nem hagyja magát a Huawei: a saját operációs rendszer kifejlesztése után a Google-n túli világból szerez...","id":"20200120_huawei_tomtom_megallapodasa_terkep_alkalmazas_navigacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b848fdc7-4b93-497e-9aa8-56ff101e7020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f70cfad-3104-4d91-86af-a006c7dfea81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_huawei_tomtom_megallapodasa_terkep_alkalmazas_navigacio","timestamp":"2020. január. 20. 14:03","title":"Google Maps helyett: megvan, honnan lesz térkép a Huawei telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","shortLead":"Két évtizede állt üresen a magyar Breuer Marcell által tervezett Pirelli Building New Havenben.","id":"20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef74a9e2-b3ff-4e2f-9bee-f4dc814da29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4597cfa5-eeb9-4458-aff7-75cfa9531d29","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Magyar_epitesz_brutalista_epuletebol_lesz_nulla_energiaigenyu_hotel","timestamp":"2020. január. 20. 14:06","title":"Elhagyatott IKEA-épületből lesz nulla energiaigényű hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg embereket a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanon kívül - írta internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap vasárnap.","shortLead":"Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg...","id":"20200119_Ujabb_kinai_nagyvarosokban_is_megjelenhetett_a_tudogyulladast_okozo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f42bc1c-abf3-477b-ba34-d775f5cefd5f","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Ujabb_kinai_nagyvarosokban_is_megjelenhetett_a_tudogyulladast_okozo_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 16:21","title":"Újabb kínai nagyvárosokban is megjelenhetett a tüdőgyulladást okozó koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három év alatt 1,8 millió euróval nőtt a bérköltség az élvonalbeli labdarúgó kluboknál. Egy focista átlagban az átlagkereset tízszeresét kapja meg.","shortLead":"Három év alatt 1,8 millió euróval nőtt a bérköltség az élvonalbeli labdarúgó kluboknál. Egy focista átlagban...","id":"20200120_Tobb_mint_3_milliot_keres_egy_magyar_focista_az_NB_Iben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58442205-90aa-4926-aba8-2a3e3bc3806a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c2733a-2210-46b0-8c75-f6743fbe55d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_Tobb_mint_3_milliot_keres_egy_magyar_focista_az_NB_Iben","timestamp":"2020. január. 20. 11:24","title":"Több mint 3 milliót keres egy focista az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlórákkal és kölcsönzött munkaerővel bírta a Magyar Posta a karácsonyi rohamot.","shortLead":"Túlórákkal és kölcsönzött munkaerővel bírta a Magyar Posta a karácsonyi rohamot.","id":"20200120_posta_karacsony_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fae34f-f4b0-4b62-8ea0-2c94d1e2e407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_posta_karacsony_csomag","timestamp":"2020. január. 20. 06:03","title":"Büszkélkedik a Posta: a belföldi karácsonyi csomagok csak 2 százalékát nem vitték ki időre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","shortLead":"A fitneszguru újabb Facebook-videóval jelentkezett hétfő este, hogy reagáljon korábbi kirohanására.","id":"20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114a7ea7-f604-4abd-ab2f-655bf2d273d2","keywords":null,"link":"/elet/20200120_schobert_norbert_fitneszguru_elhizas_hazassag","timestamp":"2020. január. 20. 20:48","title":"Újabb videó jött Schobert Norbitól, nem akar bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]