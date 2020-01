Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv. Csizmadia Ervin írása. ","shortLead":"A nyugati és a magyar jobboldal és nacionalizmus közötti alapvető különbségre ad választ egy ma már elfeledett könyv...","id":"20200121_80_evvel_ezelotti_konyv_ad_valaszt_a_Fidesz_vallasos_fordulatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66784f60-7e5b-499e-b7e1-f99aa62c31a7","keywords":null,"link":"/360/20200121_80_evvel_ezelotti_konyv_ad_valaszt_a_Fidesz_vallasos_fordulatara","timestamp":"2020. január. 21. 13:00","title":"80 évvel ezelőtti könyv ad választ a Fidesz \"vallásos\" fordulatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","shortLead":"Az Amerika-közi Emberi Jogi Bíróság hamarosan felszólítja Bolíviát, hogy egyezzenek meg az összegről.","id":"20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a70c92-d052-4130-923f-4aa1f7bd76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143f7f55-914b-41a9-ae68-d5f77d5131b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Karteritest_kaphat_Toaso_Elod","timestamp":"2020. január. 22. 19:13","title":"Kártérítést kaphat Tóásó Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vizsgálatoknak vetik alá a Kínából érkező utasokat a világ nagy repülőterein. Oroszország megkezdte az új koronavírus elleni vakcina kidolgozását.","shortLead":"Vizsgálatoknak vetik alá a Kínából érkező utasokat a világ nagy repülőterein. Oroszország megkezdte az új koronavírus...","id":"20200122_Koronavirus_17re_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Vuhangban_leallt_a_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90e94ca-0878-4065-9719-fa258cc19c6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Koronavirus_17re_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Vuhangban_leallt_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. január. 22. 21:02","title":"Koronavírus: 17-re nőtt a halálos áldozatok száma, Vuhanban leállt a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről, felelősségvállalásról, bűnbocsánatról, valamint Pokorni Zoltán nyilas nagyapjáról szóló beszédéről.","shortLead":"Zoltán Gábort, a városmajori vérengzésekről szóló Orgia című regény szerzőjét kérdeztük szembenézésről...","id":"20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea90e200-e3ab-4607-b47b-007085be26af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e75ba-4557-4f23-8bb6-e33c0ede0f93","keywords":null,"link":"/360/20200122_Nem_az_szamit_amit_Pokorni_az_aldozatokra_emlekezok_elott_mond_hanem_amit_a_sajat_kozonsegenek","timestamp":"2020. január. 22. 19:00","title":"Nem az számít, amit Pokorni az áldozatokra emlékezők előtt mond, hanem amit a saját közönségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","shortLead":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","id":"20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e408103-a6e6-4a5b-9e94-774225b46cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","timestamp":"2020. január. 21. 16:10","title":"A Rádió 1 és a Best FM is Mészáros Lőrinc környezetéhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","shortLead":"Újabb filmek gyártásáról döntött a Nemzeti Filmintézet.\r

\r

","id":"20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21efe3a5-5921-435e-87d3-04bf62be5b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d70c8-641e-4216-bb3f-758fa6339ab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Film_keszul_egy_dadogos_borsodi_YouTubesztarrol","timestamp":"2020. január. 21. 14:59","title":"Film készül egy dadogós borsodi YouTube-sztárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Washington államban mutatták ki.","shortLead":"Washington államban mutatták ki.","id":"20200121_Az_Egyesult_Allamokban_is_megjelent_a_kinai_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d20172-5911-4a18-b8e7-9ddbc74a7550","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Az_Egyesult_Allamokban_is_megjelent_a_kinai_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:10","title":"Az Egyesült Államokban is megjelent a kínai koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]