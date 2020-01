Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","shortLead":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","id":"20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50114a9-bd0f-44aa-8cfe-b479bf1bb6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","timestamp":"2020. január. 23. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeg ment el tavaly mobilappokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek köszönhetően.","shortLead":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek...","id":"20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755b69c-5ead-4ee3-8cda-581675cf6d3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","timestamp":"2020. január. 21. 12:03","title":"Igazi biztonságot szeretne? iPhone-jával védheti Google-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és fagylaltkreációk ihletnek.","shortLead":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és...","id":"20200121_Labon_jaro_desszertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dff050-d725-4258-aab5-d47f6e46735a","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Labon_jaro_desszertek","timestamp":"2020. január. 21. 15:05","title":"Lábon járó desszertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Magyarország évi ötven külföldi fiatalt vár nukleáris mérnöki képzésre, emellett a kormány elindítja az atomerőműveket népszerűsítő paksi nukleáris akadémiát. A magyar szakemberképzés közben nincs könnyű helyzetben, mert nem tudni, mikor készül el Paks II. (ha egyáltalán), és lesz-e szükség egyszerre két erőműnyi szakemberre.","shortLead":"Magyarország évi ötven külföldi fiatalt vár nukleáris mérnöki képzésre, emellett a kormány elindítja az atomerőműveket...","id":"20200122_A_kormany_atomosztondijat_indit_kulfoldieknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692dd321-4c7f-4c89-843c-2bea741cc5bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kormany_atomosztondijat_indit_kulfoldieknek","timestamp":"2020. január. 22. 09:10","title":"Szijjártó Péter: A kormány atomösztöndíjat indít külföldieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","shortLead":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","id":"20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdc6a73-0fc0-46f1-8610-c7cf92411c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Újabb alagutat találtak a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű Budapest helyett a kormánynak mondott igent, és a kormány által létrehozott Budapest-politika szakmai műhelyt vezeti majd. Ezzel a viaskodás gócpontja új helyszínre került: Karácsony innentől nem dörömbölhet Orbán ajtaján. ","shortLead":"Csütörtökön nevezheti meg Karácsony Gergely főpolgármester a BKK új vezérét, miután Vitézy Dávid az ellenzéki vezetésű...","id":"20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ea829-0aa4-409a-9599-1addb76c0fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c8779a-46be-4715-85c3-34ab6396e914","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Orban_Karacsony_furjes_vitezy_budapest","timestamp":"2020. január. 23. 06:30","title":"Orbán 100 nap után eltolta magától a problémát, amit Karácsony jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","shortLead":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","id":"20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103cf9a8-6e8b-46fe-877b-db00dfaf4a19","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","timestamp":"2020. január. 21. 10:34","title":"Hadházy: Mélygarázsok épülnek az Orbán-család birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]