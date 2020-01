Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da2a31c3-0d1a-45e1-a83d-5ac718e87547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőjéről egyelőre nem beszélt a Fidesz vezetőivel, mert az még nincs napirenden","shortLead":"Jövőjéről egyelőre nem beszélt a Fidesz vezetőivel, mert az még nincs napirenden","id":"20200115_Valasztoira_bizna_jovojet_Simonka_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2a31c3-0d1a-45e1-a83d-5ac718e87547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e23999-b9f7-4133-8ec8-020e5b0ae54a","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Valasztoira_bizna_jovojet_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2020. január. 15. 19:43","title":"Választóira bízná jövőjét Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2235f6-ae9a-4d8c-93a3-d08ba36f5773","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A drukkerek huhogtak, amikor a színes bőrű játékoshoz, Gnonsiane Niomblához került a labda. ","shortLead":"A drukkerek huhogtak, amikor a színes bőrű játékoshoz, Gnonsiane Niomblához került a labda. ","id":"20200116_szines_boru_jatekos_dvsc_siofok_majomhang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2235f6-ae9a-4d8c-93a3-d08ba36f5773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c500970c-15e8-4a2b-8567-680ddd653a4a","keywords":null,"link":"/sport/20200116_szines_boru_jatekos_dvsc_siofok_majomhang","timestamp":"2020. január. 16. 17:37","title":"Majomhangos hergelés: elnézést kért rasszista szurkolói miatt a DVSC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta meg a hvg.hu. Az még mindig talány, hogy miért nevezi a kormány újnak, ha egyszer nem az, és az is, hogy kevesebb mint nyolc hónappal a bevezetése előtt mikor ismerheti meg végre a nyilvánosság is a szöveget.","shortLead":"Jelenlegi formájában nem támogatja az új Nemzeti alaptanterv (Nat) bevezetését a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) – tudta...","id":"20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd446e2d-f507-495f-9fe5-c19d2fa10d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e77aa-c06f-42ea-83d9-1b71c07a3177","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nat_nemzeti_pedagogus_kar_oktatas","timestamp":"2020. január. 15. 18:00","title":"Kiakadt az új Nat tervezetén a Nemzeti Pedagógus Kar, nem támogatják a bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő, hogy a világgazdaságra nézve jelenleg a környezeti tényezők és a klímaváltozás jelentik a legnagyobb veszélyt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő...","id":"20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b7cea1-c6fd-4ba9-8356-29274b556dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"Elmondták, mi jelenti a legnagyobb kockázatot az emberiségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17e01d0-3089-4ce3-a0d8-c00ef0cf769b","keywords":null,"link":"/360/20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","timestamp":"2020. január. 16. 10:00","title":"1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemek között is találtak különbségeket: a nők hosszabb egészséges élettartamra számíthatnak, mint a férfiak.","shortLead":"A nemek között is találtak különbségeket: a nők hosszabb egészséges élettartamra számíthatnak, mint a férfiak.","id":"20200116_A_gazdagok_tovabb_elnek_es_ez_most_mar_teny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e61871c-2b2e-4678-beac-4bf8bd287df5","keywords":null,"link":"/elet/20200116_A_gazdagok_tovabb_elnek_es_ez_most_mar_teny","timestamp":"2020. január. 16. 08:20","title":"A gazdagok tovább élnek, és ez most már tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia, Kanada, Svédország, Ukrajna és Afganisztán külügyminiszterei ötpontos követelést írtak Iránnak.","shortLead":"Nagy-Britannia, Kanada, Svédország, Ukrajna és Afganisztán külügyminiszterei ötpontos követelést írtak Iránnak.","id":"20200116_Karteritest_koveteknek_a_lelott_ukran_repulo_aldozatainak_orszagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f51f09-5fa9-48e1-8c5b-17161cb061a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a19dadc5-0ee5-48f6-b9f6-d68ed3a9c808","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Karteritest_koveteknek_a_lelott_ukran_repulo_aldozatainak_orszagai","timestamp":"2020. január. 16. 21:58","title":"Kártérítést követelnek a lelőtt ukrán repülő áldozatainak országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]