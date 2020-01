Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest történetében először női vezetője lesz egy fővárosi közlekedési cégnek.","shortLead":"Budapest történetében először női vezetője lesz egy fővárosi közlekedési cégnek.","id":"20200123_bkk_vezerigazgato_varga_ivett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ee6f64-a7dd-410b-b084-a6e890e008d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_bkk_vezerigazgato_varga_ivett","timestamp":"2020. január. 23. 10:51","title":"Varga Ivett a BKK vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdb9f09-3c0e-4ad9-b405-50cb60c8481a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Termálvízzel fűtik pár éven belül majdnem a fél várost, ehhez kellett az önkormányzati akarat, egy szakmai csapat és egy tőkeerős vállalkozó. Végül mindenki jól járhat.","shortLead":"Termálvízzel fűtik pár éven belül majdnem a fél várost, ehhez kellett az önkormányzati akarat, egy szakmai csapat és...","id":"20200123_Egy_jobboldali_vallalkozotol_lesz_a_baloldali_Szeged_a_vilag_egyik_legzoldebb_varosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abdb9f09-3c0e-4ad9-b405-50cb60c8481a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d202dea-468d-459e-bd2c-3e2abb26f33e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Egy_jobboldali_vallalkozotol_lesz_a_baloldali_Szeged_a_vilag_egyik_legzoldebb_varosa","timestamp":"2020. január. 23. 16:00","title":"Egy jobboldali vállalkozótól lesz a baloldali Szeged a világ egyik legzöldebb városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab49a11-aaf8-4605-9545-80eef24aac25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A közmédiában vegyes volt Mészáros Kata interjújának fogadtatása, volt, aki arcpirítónak tartotta a beszélgetést. Több kormánypárti politikus is bírálta az interjút, egyikük szerint ezzel Karácsonyt emelték meg. ","shortLead":"A közmédiában vegyes volt Mészáros Kata interjújának fogadtatása, volt, aki arcpirítónak tartotta a beszélgetést. Több...","id":"20200124_mtva_karacsony_meszaros_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab49a11-aaf8-4605-9545-80eef24aac25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b750fdbd-7cba-442c-a76b-7063234b88f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_mtva_karacsony_meszaros_interju","timestamp":"2020. január. 24. 15:00","title":"A hírigazgató megdicsérte a riportert a Karácsony-interjú után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb593a3-1452-4171-ab96-de1f33c495c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hét amerikai, II. világháborús bomba hatástalanítása és elszállítása lassította a napokban a Tesla németországi üzemének földmunkáit.","shortLead":"Hét amerikai, II. világháborús bomba hatástalanítása és elszállítása lassította a napokban a Tesla németországi...","id":"20200124_Epul_a_berlini_Teslagyar_het_vilaghaborus_bombat_mar_talaltak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eb593a3-1452-4171-ab96-de1f33c495c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb918cf6-eeb7-4b40-87b7-b707656cab3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Epul_a_berlini_Teslagyar_het_vilaghaborus_bombat_mar_talaltak_is","timestamp":"2020. január. 24. 12:28","title":"Épül a berlini Tesla-gyár, hét világháborús bombát már találtak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc órára megbénult többek között a rendőrkapitányság és a kormányhivatal informatikai rendszere is.","shortLead":"Kilenc órára megbénult többek között a rendőrkapitányság és a kormányhivatal informatikai rendszere is.","id":"20200124_Eliteltek_Szecseny_fideszes_polgarmesteret_mert_lekapcsolta_a_varos_internetszervereit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d91f9112-99bd-4361-8e82-85327aae344f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef134cd-334f-4b99-ab26-e3b2af30bde9","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Eliteltek_Szecseny_fideszes_polgarmesteret_mert_lekapcsolta_a_varos_internetszervereit","timestamp":"2020. január. 24. 06:45","title":"Elítélték Szécsény fideszes polgármesterét, mert lekapcsolta a város internetszervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De később elengedték.","shortLead":"De később elengedték.","id":"20200123_Verekedes_utan_rendorok_vittek_el_a_szlovak_kornyezetvedelmi_minisztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4996e4a3-e69c-4e0f-be58-cffe8adb5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1034d2-48cd-458d-8c8b-b3ddd801a94a","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Verekedes_utan_rendorok_vittek_el_a_szlovak_kornyezetvedelmi_minisztert","timestamp":"2020. január. 23. 09:25","title":"Verekedés után rendőrök vitték el a szlovák környezetvédelmi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak és olcsók lesznek.","shortLead":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak...","id":"20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5bf112-00ac-4dea-b45c-b55db2795d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","timestamp":"2020. január. 24. 11:18","title":"Mini-atomerőműveket gyártana a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon a miniszterelnök.","shortLead":"A Miniszterelnökség közlése szerint a rendkívüli iraki helyzet indokolja, hogy ne honvédségi gépekkel utazzon...","id":"20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516e4f5b-977f-466c-8833-5cf52306a523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd53a69-08f4-4b8f-a149-6b918a1081fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Orban_Indoneziaba_is_Csanyi_gepevel_repult","timestamp":"2020. január. 22. 18:26","title":"Orbán Indonéziába is Csányi gépével repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]