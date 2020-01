Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","shortLead":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","id":"20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800458c9-67b3-42af-bccc-185786db98f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","timestamp":"2020. január. 23. 05:32","title":"Ön meg tudna élni napi ezer forintból? A dolgozók ötöde ennyit sem keres a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","shortLead":"A X. kerületben a csütörtöki ülésén döntött erről.","id":"20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a61bdd8-be86-4a48-93f1-bd61d33d2186","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Kobanyan_is_kihirdettek_a_klimaveszhelyzetet","timestamp":"2020. január. 23. 17:39","title":"Kőbányán is kihirdették a klímavészhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5e82b3-5c08-491e-b1d7-09158e1a83a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A műszaki mentés ideje alatt az út egy részén teljes útzár van.","shortLead":"A műszaki mentés ideje alatt az út egy részén teljes útzár van.","id":"20200123_bmw_4_es_fout_karambol_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e5e82b3-5c08-491e-b1d7-09158e1a83a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca98ee3-2bac-453c-939b-3c7e52b7faa8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_bmw_4_es_fout_karambol_baleset","timestamp":"2020. január. 23. 11:50","title":"Egy BMW is összetört a 4-es főúton történt karambolban – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","shortLead":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","id":"20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae32d39-5a05-4df7-9f66-d3af3ec004c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","timestamp":"2020. január. 24. 10:00","title":"Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus okozta járvány központjának számító település több részén gyakorlatilag megállt az élet: nem működik a tömegközlekedés, elnéptelenedtek az utcák, akik pedig kimerészkednek otthonaikból, szinte mindannyian maszkot hordanak. A távozni akarók előtt lezárták a vasutat és a repteret is, kötelezővé tették a köztereken a maszkok viselését.","shortLead":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus...","id":"20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166187a0-4f24-48da-af99-305064128e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","timestamp":"2020. január. 23. 08:43","title":"Vuhant bezárták, a koronavírus terjedése még nem lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi hollywoodi anekdota arról, hogy kövessük a saját utunkat akkor is, ha az például trágár.","shortLead":"Igazi hollywoodi anekdota arról, hogy kövessük a saját utunkat akkor is, ha az például trágár.","id":"20200123_Eddie_Murphy_elarulta_mi_volt_a_legrosszabb_tanacs_amit_komikuskent_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8babff-a307-4c4a-b6ba-32b0ec0d8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Eddie_Murphy_elarulta_mi_volt_a_legrosszabb_tanacs_amit_komikuskent_kapott","timestamp":"2020. január. 23. 14:46","title":"Eddie Murphy elárulta, mi volt a legrosszabb tanács, amit komikusként kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pártfogó felügyelő és az igazságügyi orvosszakértő sem látta biztosítottnak, hogy a férfi törvénytisztelő életmódot tudna folytatni.","shortLead":"A pártfogó felügyelő és az igazságügyi orvosszakértő sem látta biztosítottnak, hogy a férfi törvénytisztelő életmódot...","id":"20200123_Nem_bocsathato_felteteles_szabadsagra_a_skalas_gyilkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c9e0b-13d1-47cf-97ee-90a42b6b030e","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Nem_bocsathato_felteteles_szabadsagra_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2020. január. 23. 15:59","title":"Nem bocsátható feltételes szabadságra a „skálás gyilkos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]