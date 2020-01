Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","shortLead":"Sir Elton John és Idina Menzel amerikai musical-előadó is előad egy-egy dalt az Oscar-gálán.\r

\r

","id":"20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ff30f-0a73-456c-bf1f-6be7c9b0a505","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Elton_John_is_fellep_az_Oscargalan","timestamp":"2020. január. 24. 12:52","title":"Elton John is fellép az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c582a-cfbf-4d52-8419-03eecfa6125f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alvásgazdaság egyik legújabb ága nyugtató mesék előadása. Mazsola, Frakk és Hófehérke itt nem jöhet szóba.","shortLead":"Az alvásgazdaság egyik legújabb ága nyugtató mesék előadása. Mazsola, Frakk és Hófehérke itt nem jöhet szóba.","id":"202004_alommelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c582a-cfbf-4d52-8419-03eecfa6125f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0899ab-aaaf-480a-aab0-562f8d42faf8","keywords":null,"link":"/360/202004_alommelo","timestamp":"2020. január. 24. 12:00","title":"Aki éber, dollármilliárdokat kaszálhat az alvásbizniszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.\r

","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.\r

","id":"20200124_Negyen_bantalmaztak_egy_ferfit_az_ujbudai_korhazban_sulyosan_megserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d18493-b05c-4d73-b048-0ee6efd1646b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Negyen_bantalmaztak_egy_ferfit_az_ujbudai_korhazban_sulyosan_megserult","timestamp":"2020. január. 24. 06:01","title":"Négyen bántalmaztak egy férfit a kórházban Újbudán, súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nehezen indult, de egy pont után belejöttünk. Irány Tokió.","shortLead":"Nehezen indult, de egy pont után belejöttünk. Irány Tokió.","id":"20200124_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_magyarorszag_montenegero_olimpiai_kvota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c69d85-8b31-49b3-ac63-85aa0eee02c1","keywords":null,"link":"/sport/20200124_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_magyarorszag_montenegero_olimpiai_kvota","timestamp":"2020. január. 24. 20:25","title":"Megszerezte az olimpiai kvótát a magyar férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joey Kramer az együttes többi tagja szerint nincs olyan állapotban, hogy fellépjen velük. ","shortLead":"Joey Kramer az együttes többi tagja szerint nincs olyan állapotban, hogy fellépjen velük. ","id":"20200123_Birosag_Aerosmith_Wayne_Kramer_Grammy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ad10e-d573-4c3d-a83e-ce711c7a1dad","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Birosag_Aerosmith_Wayne_Kramer_Grammy","timestamp":"2020. január. 23. 13:53","title":"Bíróság mondta ki, hogy az Aerosmith dobosa nem játszhat a Grammy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87762720-fcef-4f9f-bb35-a3a22b924a22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint 2,2 milliárd éve történt a legrégebbi aszteroida-becsapódás, amelynek feltehetően egy jelentős éghajlatváltozás volt a következménye.","shortLead":"Tudósok szerint 2,2 milliárd éve történt a legrégebbi aszteroida-becsapódás, amelynek feltehetően egy jelentős...","id":"20200125_elso_aszteroida_becsapodas_eghajlatvaltozas_yarrabubba_krater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87762720-fcef-4f9f-bb35-a3a22b924a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cb50ab-613e-4548-b422-468596edf97f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_elso_aszteroida_becsapodas_eghajlatvaltozas_yarrabubba_krater","timestamp":"2020. január. 25. 08:03","title":"Tudja, mi történt 2,2 milliárd éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint mivel az oktatásban érte hátrány a roma gyerekeket, képzésekkel lehet kártalanítani őket.","shortLead":"A tárca szerint mivel az oktatásban érte hátrány a roma gyerekeket, képzésekkel lehet kártalanítani őket.","id":"20200123_A_miniszterium_szerint_a_gyongyospatai_roma_gyerekek_erdeke_hogy_ne_penzzel_karpotoljak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecb7400-3dae-4b1a-ac01-6436acd44c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_A_miniszterium_szerint_a_gyongyospatai_roma_gyerekek_erdeke_hogy_ne_penzzel_karpotoljak_oket","timestamp":"2020. január. 23. 18:47","title":"A minisztérium szerint a gyöngyöspatai gyerekek érdeke, hogy ne pénzzel kárpótolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","shortLead":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","id":"20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4174bac5-8e0a-4559-8465-18bd30e901d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. január. 23. 14:26","title":"Föld alatti alagúton keresztül is át lehet ugrani a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]