Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak és olcsók lesznek.","shortLead":"2029-ig akár 15 reaktort is létrehozhat Angliában az autógyártó. Állítják: a „tömeggyártott atomerőművek” biztonságosak...","id":"20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782d9cdf-ea7c-4497-be2b-e5aef3ba4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5bf112-00ac-4dea-b45c-b55db2795d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_Mini_atomeromuveket_gyartana_a_RollsRoyce","timestamp":"2020. január. 24. 11:18","title":"Mini-atomerőműveket gyártana a Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","shortLead":"Ezt maga Thomas Markle ismerte el egy most bemutatott dokumentumfilmben.","id":"20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c976556-ed14-461c-b2f8-0e24b05b5faf","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Meghan_Markle_apja_hazudott_Harry_hercegnek","timestamp":"2020. január. 23. 10:02","title":"Meghan Markle apja hazudott Harry hercegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e410b2db-647f-48cd-b09a-4f0b311f3358","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Japánban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri és egyben beltéri életmód.","shortLead":"Japánban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kültéri és egyben beltéri életmód.","id":"20200121_Termeszetkozi_keszhazakat_kinal_egy_japan_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e410b2db-647f-48cd-b09a-4f0b311f3358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e96249-314c-4842-9f5d-13ddd926fe82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200121_Termeszetkozi_keszhazakat_kinal_egy_japan_ceg","timestamp":"2020. január. 24. 11:55","title":"Természetközeli készházakat kínál egy japán cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","shortLead":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","id":"20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1cae9c-ec31-4c58-b0af-fe3c816d1d02","keywords":null,"link":"/elet/20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","timestamp":"2020. január. 24. 16:43","title":"1,3 millió forint jut az SMA-beteg kisfiúhoz Michelisz Norbert sisakjának árverése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","shortLead":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","id":"20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c17a6-5641-4aea-a0ca-51e0791cacea","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","timestamp":"2020. január. 24. 10:55","title":"Kiesett a női címvédő az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Prágában volt.","shortLead":"Eddig Prágában volt.","id":"20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4528eed-29f6-4a51-9fe8-caded481fe2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","timestamp":"2020. január. 24. 10:26","title":"Budapestre költözik a Roszatom regionális központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c89fee-80a5-4e74-8aeb-b6a2f684dd9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, milyen lehet a Samsung idei egyik legerősebb telefonja, a Galaxy S20 Ultra.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, milyen lehet a Samsung idei egyik legerősebb telefonja, a Galaxy S20 Ultra.","id":"20200123_samsung_galaxy_s20_ultra_rozsdamentes_acel_vaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c89fee-80a5-4e74-8aeb-b6a2f684dd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ed9bd-5a03-4af1-aaa0-39aac54d83f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_samsung_galaxy_s20_ultra_rozsdamentes_acel_vaz","timestamp":"2020. január. 23. 18:03","title":"Változtathat egy apróságon a Samsung, más érzés lesz kézbe venni a Galaxy S20 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervezet helyen eddig csak komppal lehetett átkelni a folyón.","shortLead":"A tervezet helyen eddig csak komppal lehetett átkelni a folyón.","id":"20200123_Uj_Tiszahid_epul_hamarosan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019adbb7-b274-4ac6-a898-63e2532e8bc5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Uj_Tiszahid_epul_hamarosan","timestamp":"2020. január. 23. 15:14","title":"Új Tisza-híd épül hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]