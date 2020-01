Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Budapesten és kilenc másik településen pedig kifogásolt.","shortLead":"Budapesten és kilenc másik településen pedig kifogásolt.","id":"20200126_Egeszsegtelen_a_levego_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cbbe4-739f-4042-85e9-02ca12d8449c","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Egeszsegtelen_a_levego_Szegeden","timestamp":"2020. január. 26. 12:39","title":"Egészségtelen a levegő Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","shortLead":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","id":"20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0def3f1f-2eb1-4c3e-b0ce-b046df022cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","timestamp":"2020. január. 25. 08:21","title":"Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni a magyar orvosok érdekeit.”","shortLead":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni...","id":"20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93294e5-7f1d-4448-a035-dca07a63ae85","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","timestamp":"2020. január. 26. 09:05","title":"Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda...","id":"20200125_Nem_latta_Kepeken_a_tegnapi_gyozelem_Montenegro_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678dab2-3be0-45b5-85b0-3834b4ddf177","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Nem_latta_Kepeken_a_tegnapi_gyozelem_Montenegro_ellen","timestamp":"2020. január. 25. 09:10","title":"Nem látta? Képeken a tegnapi pólógyőzelem Montenegró ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","shortLead":"Többszöri kézmosás, a tüsszentési etikett betartása – figyelmeztet a tisztifőorvos.","id":"20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06f87c-93d2-4c97-9cde-82e971c14834","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Koronavirus_az_orszagos_tisztifoorvosnak_nincs_tudomasa_magyarorszagi_betegrol","timestamp":"2020. január. 26. 11:27","title":"Koronavírus: az országos tisztifőorvosnak nincs tudomása magyarországi betegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98a1130-6b59-46e5-87a7-71df52dbb162","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az olajcégek egy része nem küldi be a tankereit a háborús övezetté vált Hormuzi-szorosba, mások csak cirkálók kíséretében merészkednek oda. A világ többi jelentős vízi útvonalán is komoly átalakulások zajlanak.","shortLead":"Az olajcégek egy része nem küldi be a tankereit a háborús övezetté vált Hormuzi-szorosba, mások csak cirkálók...","id":"202003__hormuziszoros__kiszarado_panama__valtozo_utvonalak__uj_vizeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98a1130-6b59-46e5-87a7-71df52dbb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de790743-f3be-40e7-8fdb-3ca4a2908d21","keywords":null,"link":"/360/202003__hormuziszoros__kiszarado_panama__valtozo_utvonalak__uj_vizeken","timestamp":"2020. január. 24. 15:00","title":"Már most óriási üzlet az oroszoknak a tengeri jégpáncél olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]