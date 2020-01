Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","shortLead":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","id":"20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b66441f-6cc6-46ad-b3af-0c3db2bae6ff","keywords":null,"link":"/elet/20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","timestamp":"2020. január. 26. 07:58","title":"Ónos eső teszi még szürkébbé a vasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapest és Debrecen a magyar helyszínek között.","shortLead":"Budapest és Debrecen a magyar helyszínek között.","id":"20200125_Noi_kezilabda_Ebt_rendez_Magyarorszag_2024ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0201771-8ea0-457a-83a1-6e3ddbbef426","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Noi_kezilabda_Ebt_rendez_Magyarorszag_2024ben","timestamp":"2020. január. 25. 14:48","title":"Női kézilabda-Eb-t rendez Magyarország 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A svájci teniszező jutott be az Australian Openen a legjobb nyolc közé.","shortLead":"A svájci teniszező jutott be az Australian Openen a legjobb nyolc közé.","id":"20200126_Nem_jott_ossze_a_bravur_Roger_Federer_legyozte_Fucsovics_Martont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e8fa77-4b67-463e-abbd-81ccc10fb14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2805448c-0e0f-44ba-a897-013bf046e9e6","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Nem_jott_ossze_a_bravur_Roger_Federer_legyozte_Fucsovics_Martont","timestamp":"2020. január. 26. 13:26","title":"Nem jött össze a bravúr: Roger Federer legyőzte Fucsovics Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","shortLead":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","id":"20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3cd3d5-e0eb-4ae1-b4c2-83ded98138bd","keywords":null,"link":"/sport/20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","timestamp":"2020. január. 25. 20:21","title":"Úszó Európa-kupa: Hosszú Katinka bronzérmet nyert a második napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen léptek feljebb.

","shortLead":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen...","id":"20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6585fddc-f1a5-4c34-bbd3-979d23e0b36a","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","timestamp":"2020. január. 26. 20:05","title":"Magyar top foci: két csapatnyi idegenlégiós érkezett a téli átigazolási szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg a győzelmet.

","shortLead":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg...","id":"20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638ad55-59e9-4744-a78a-e60855b35458","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","timestamp":"2020. január. 26. 18:55","title":"Vízilabda Eb: Montenegró legyőzte Horvátországot a bronzéremért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelenleg senkinek nem ajánlott a kínai Hubei tartományba utazni, mert a hatóságok a koronavírus miatt teljesen lezárták, így nem lehet elhagyni sem - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton az MTI-vel.","shortLead":"Jelenleg senkinek nem ajánlott a kínai Hubei tartományba utazni, mert a hatóságok a koronavírus miatt teljesen...","id":"20200125_Negy_magyar_van_Vuhanban_ahonnan_elkezdett_terjedni_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5753dbef-1378-4a3d-9879-e4b033f1f9b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Negy_magyar_van_Vuhanban_ahonnan_elkezdett_terjedni_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 25. 13:01","title":"Négy magyar ragadt Vuhanban, ahonnan elkezdett terjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]