[{"available":true,"c_guid":"56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ugandai Vanessa Nakate hiába állt ott a svéd klímaaktivista mellett, az AP levágta a képről.","shortLead":"Az ugandai Vanessa Nakate hiába állt ott a svéd klímaaktivista mellett, az AP levágta a képről.","id":"20200126_Greta_Thunberg_szines_boru_aktivista_tarsat_levagtak_egy_fotorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698c8088-4b35-4ebb-b45d-759ff0b048ef","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Greta_Thunberg_szines_boru_aktivista_tarsat_levagtak_egy_fotorol","timestamp":"2020. január. 26. 08:49","title":"Greta Thunberg színes bőrű aktivista társát levágták egy fotóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az USA-ban már négy koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak. Kínában a betegségnek már 56 halálos áldozata van, világszerte kétezer ember betegedett meg.

","shortLead":"Az USA-ban már négy koronavírussal fertőzött beteget azonosítottak. Kínában a betegségnek már 56 halálos áldozata van...","id":"20200126_Ujabb_koronavirusos_beteget_talaltak_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da89483-bd95-4687-9258-c28190824625","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Ujabb_koronavirusos_beteget_talaltak_az_USAban","timestamp":"2020. január. 26. 21:59","title":"Újabb koronavírusos beteget találtak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF bolgár vezetője szerint szinte biztos, hogy országa 2023-ban bevezeti ez eurót.

","shortLead":"Az IMF bolgár vezetője szerint szinte biztos, hogy országa 2023-ban bevezeti ez eurót.

","id":"20200126_Bulgarianak_is_elobb_lesz_euroja_mint_Magyarorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5799a67d-e5e1-409f-9cb1-795dede76dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Bulgarianak_is_elobb_lesz_euroja_mint_Magyarorszagnak","timestamp":"2020. január. 26. 15:25","title":"Bulgáriának is előbb lesz eurója, mint Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba52b13e-d335-4737-a303-526e076d7cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19026d1c-1d51-487b-a49d-5f2ca5d1b4f2","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Szivszorito_produkcioval_emlekezett_Kobe_Bryantre_Alicia_Keys","timestamp":"2020. január. 27. 09:26","title":"Szívszorító produkcióval emlékezett Kobe Bryantre Alicia Keys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","shortLead":"Nem most lesz a legszebb idő a héten.","id":"20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c87d6f-84b6-4700-8c53-bb3bfa1916f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b66441f-6cc6-46ad-b3af-0c3db2bae6ff","keywords":null,"link":"/elet/20200126_Onos_eso_teszi_meg_szurkebbe_a_vasarnapot","timestamp":"2020. január. 26. 07:58","title":"Ónos eső teszi még szürkébbé a vasárnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","shortLead":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","id":"20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6f7e3e-2d3c-4344-b87d-c4e00fc1a3de","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","timestamp":"2020. január. 25. 18:03","title":"Varga Judit: A Fidesz fog dönteni a saját sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","shortLead":"Szilágyi Liliána is remekül kezdett 100 méter pillangón.","id":"20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3cd3d5-e0eb-4ae1-b4c2-83ded98138bd","keywords":null,"link":"/sport/20200125_hosszu_katinka_bronzerem_uszo_europa_kupa","timestamp":"2020. január. 25. 20:21","title":"Úszó Európa-kupa: Hosszú Katinka bronzérmet nyert a második napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]