[{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. A fertőzést már Németországban is kimutatták.\r

","shortLead":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak...","id":"20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0318b-ff98-4b0d-9d61-fc5753fac239","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. január. 28. 05:29","title":"Koronavírus: tovább nőtt a halottak száma, Németországban is megjelent a kórokozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e532e8-b077-42a5-8ad1-d5cc490d09bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több európai városban is lefújták a holdújévi fesztiválokat, Budapesten is így döntöttek a szervezők.","shortLead":"Több európai városban is lefújták a holdújévi fesztiválokat, Budapesten is így döntöttek a szervezők.","id":"20200127_koronavirus_kinai_tavaszunnep_fesztival_elhalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54e532e8-b077-42a5-8ad1-d5cc490d09bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9ba084-9f7d-497d-a147-93bfd25879df","keywords":null,"link":"/elet/20200127_koronavirus_kinai_tavaszunnep_fesztival_elhalasztas","timestamp":"2020. január. 27. 13:25","title":"A koronavírus miatt elmarad a Kínai Tavaszünnep fesztivál Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont Magyarország előrébb kerülne az uniós rangsorban.","shortLead":"A minimálbér és a garantált bérminimum egységesítése felbolygatná a kereseti és jövedelmi viszonyokat, viszont...","id":"202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b976287f-5bfd-49ac-ba01-94afdffa396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfadec4-0bdd-4158-9e96-ddae511b0bc7","keywords":null,"link":"/360/202004__egyseges_minimalber__felzarkozasi_verseny__presben__tesztuzemmod","timestamp":"2020. január. 27. 07:00","title":"Brüsszel miatt fontolgathatja a kormány a fizetések megpiszkálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","shortLead":"Már 1,6 milliónál is több aláírója van az erről szóló petíciónak.","id":"20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1548459-59d8-4178-9bd4-712193330f9e","keywords":null,"link":"/sport/20200128_kobe_bryant_nba_logo_peticio","timestamp":"2020. január. 28. 14:25","title":"Petícióban kérik az NBA-t, hogy Kobe Bryantet tegye a logójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korcsolyázásra kellett neki a pénz.","shortLead":"Korcsolyázásra kellett neki a pénz.","id":"20200128_Tizeves_kessel_rablas_Kobanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3cceaf-f24d-414e-8aa6-4e6a6b2d477d","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Tizeves_kessel_rablas_Kobanya","timestamp":"2020. január. 28. 08:45","title":"Tízéves fiú késsel rabolt ki egy fiatal lányt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4625b71b-42d9-482a-8791-0dc2b4d4c7b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 55 kilométeres hatótávú sportos újdonság megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot Magyarországon. ","shortLead":"Az 55 kilométeres hatótávú sportos újdonság megkaphatja a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot Magyarországon. ","id":"20200127_hamarosan_itt_a_plugin_hibrid_skoda_octavia_iv_rs_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4625b71b-42d9-482a-8791-0dc2b4d4c7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b17ade-0f08-40ae-8800-b43ac2e36305","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_hamarosan_itt_a_plugin_hibrid_skoda_octavia_iv_rs_zold_rendszam","timestamp":"2020. január. 27. 11:21","title":"Hamarosan itt a sportosan plugin hibrid Skoda Octavia iV RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc37159-6b44-4364-a9c2-7f732e56c944","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kiskorúak veszélyeztetése nélkül készülő, mégis valódinak látszó gyermekpornót gyártana mesterséges intelligencia segítségével a német rendőrség. A szociáldemokrata vezetésű igazságügyminisztérium erről készített elő törvényjavaslatot.","shortLead":"Kiskorúak veszélyeztetése nélkül készülő, mégis valódinak látszó gyermekpornót gyártana mesterséges intelligencia...","id":"202004_hatosagi_gyermekporno_megmentes_maskent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc37159-6b44-4364-a9c2-7f732e56c944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30645ee6-7cb3-4e86-b1ff-cca2b1bfe1da","keywords":null,"link":"/360/202004_hatosagi_gyermekporno_megmentes_maskent","timestamp":"2020. január. 28. 12:00","title":"Géppel generáltatnának gyermekpornót a rendőrök, hogy elkapják a valódi felvételek nézőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]