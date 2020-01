Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","shortLead":"Házigazda hiányában újra jönnek az A listás sztárok. ","id":"20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f445d-df0a-4046-952e-b65c037cc5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be64a6-f2ae-4ac6-b85c-fa10acfcbcba","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Timothee_Chalamet_Will_Ferrell_Gal_Gadot_Oscar","timestamp":"2020. január. 29. 11:58","title":"Timothée Chalamet, Will Ferrell és Gal Gadot is díjat ad majd át az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves főmuzeológus szerint a főnöke elvette az internetelérését és az íróasztalát, ezért lopott a raktárból. Egy Kádár János mellszobor végül nem lett meg.","shortLead":"A 64 éves főmuzeológus szerint a főnöke elvette az internetelérését és az íróasztalát, ezért lopott a raktárból...","id":"20200128_Muzeumi_lopas_Azzal_vedekezett_a_vadlott_hogy_elvette_a_fonoke_az_internetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a735a921-7edd-4be1-b62a-1df12fdc4de8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Muzeumi_lopas_Azzal_vedekezett_a_vadlott_hogy_elvette_a_fonoke_az_internetet","timestamp":"2020. január. 28. 20:34","title":"Múzeumi lopás: Azzal védekezett a vádlott, hogy elvette a főnöke az internetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","shortLead":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","id":"20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94b1c4d-ef1c-449f-b2a8-807fa7917f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","timestamp":"2020. január. 28. 17:12","title":"Zsiday a koronavírusról: Már a félelem is elég a gazdaság visszaeséséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek a hvg.hu-nak, miután hajnalban hetven menekült próbált átjutni a még zárva tartó röszkei közúti határátkelő drótkerítésén.","shortLead":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek...","id":"20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805ca79d-4011-4be2-a1be-4b1cf512408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","timestamp":"2020. január. 28. 15:10","title":"\"Egyre nagyobb a feszültség a határ szerb oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","shortLead":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","id":"20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4331a4-dd59-4e03-a244-9605777daed3","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 10:24","title":"2000 Starbucks zárt be Kínában és leállt a Toyota a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","shortLead":"Ez 21 százalékkal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti adat.","id":"20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f16f514-b5c1-4416-adf8-ad9dce66dfb7","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_1200_forintnal_is_magasabb_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2020. január. 29. 05:25","title":"1200 forintnál is magasabb a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","shortLead":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","id":"20200127_donald_trump_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c717161-87ff-428b-be98-99d482c54759","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. január. 27. 21:55","title":"Trump a koronavírusról: Itt vagyunk, segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]