[{"available":true,"c_guid":"d5c3739e-d22b-4ec8-800b-b7a1befc6d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet mintegy négymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.","shortLead":"Több mint ötven fiktív céget mozgató fővárosi számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV...","id":"20200130_szamlagyar_afacsalas_nav_stromanok_ceghalo_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5c3739e-d22b-4ec8-800b-b7a1befc6d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba927fb1-b425-47fe-abfd-47b4d3b588be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_szamlagyar_afacsalas_nav_stromanok_ceghalo_repuloter","timestamp":"2020. január. 30. 10:43","title":"Nyaralásából hazatérve kapcsolta le a NAV a számlagyárost – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatóknak Kínán kívül, professzionális laborkörülmények közt sikerült kitenyészteniük az új koronavírust. A minta sokat segíthet a betegséggel való küzdelemben.","shortLead":"Ausztrál kutatóknak Kínán kívül, professzionális laborkörülmények közt sikerült kitenyészteniük az új koronavírust...","id":"20200129_ausztralia_tudosok_koronavirus_kitenyesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d020dba8-e9dd-4bbc-a9cd-c8865c703534","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_ausztralia_tudosok_koronavirus_kitenyesztes","timestamp":"2020. január. 29. 09:03","title":"Ausztrál tudósok szerint áttörést értek el a koronavírussal kapcsolatos kutatásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád híd megállót nevezik át.","shortLead":"Az Árpád híd megállót nevezik át.","id":"20200130_Hivatalosan_is_Goncz_Arpad_varoskozpontnak_hivnak_egy_metromegallot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd959e2-1a63-459b-a7a9-1f6e786d4ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Hivatalosan_is_Goncz_Arpad_varoskozpontnak_hivnak_egy_metromegallot","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"Hivatalosan is Göncz Árpád városközpontnak hívnak egy metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","shortLead":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","id":"20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4331a4-dd59-4e03-a244-9605777daed3","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 10:24","title":"2000 Starbucks zárt be Kínában és leállt a Toyota a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","shortLead":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","id":"20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f6825b-d589-480e-a8b6-a16faf62e534","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","timestamp":"2020. január. 30. 09:36","title":"Idén elmarad a budapesti Nagy Futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval a pénzintézet által bérelt Lánchíd Palota ügyében. A végsőkig elvitt jogi huzavonában a Kúria szerdán úgy döntött: a bérleti szerződés érvényes, azaz a banknak fizetnie kell.","shortLead":"Sokat bukhatnak az adófizetők azon, hogy az állami Eximbank fél évtizede nem képes megegyezni Nobilis Kristóf...","id":"20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb004e1-0979-4f81-8046-a9d197a17c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Fordulat_a_Lanchid_Palota_ugyeben_3_milliardot_fizethet_az_Eximbank_Nobilis_Kristofnak","timestamp":"2020. január. 29. 16:46","title":"Fordulat a Lánchíd Palota ügyében: 3 milliárdot fizethet az Eximbank Nobilis Kristófnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti...","id":"20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdd917d-5317-4031-8d26-59f50be0fe47","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 29. 17:30","title":"Radar360: Orbán nem találkozik a gyöngyöspatai romákkal, marad a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]