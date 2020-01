Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","shortLead":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","id":"20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a3b19c-ac8f-49a7-b0f2-de4097a90708","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","timestamp":"2020. január. 28. 14:23","title":"Nagy vállalást tett az Adidas: pár éven belül szinte csak újrahasznosított műanyagot fognak használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt további 25 beteg halt meg.","shortLead":"Egy nap alatt további 25 beteg halt meg.","id":"20200129_Koronavirus_mar_132_halott_es_kozel_hatezer_fertozott_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02611f15-a4a7-472c-a8c1-09db89edb873","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Koronavirus_mar_132_halott_es_kozel_hatezer_fertozott_Kinaban","timestamp":"2020. január. 29. 05:20","title":"Koronavírus: már 132 halott és közel hatezer fertőzött Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás is jöhet a boltokban.","shortLead":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás...","id":"20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e89764-a483-4503-a97a-7eb0f4ec4db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","timestamp":"2020. január. 28. 15:45","title":"Komoly zöldségdrágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az influenza miatt.","shortLead":"Az influenza miatt.","id":"20200129_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_az_egri_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c244753f-f920-4c87-8a88-58398351fab5","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Teljes_latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_az_egri_korhazban","timestamp":"2020. január. 29. 11:14","title":"Teljes látogatási tilalmat rendeltek el az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus a világgazdaságra is átterjedhet, Magyarország sereghajtó a megújuló energiák felhasználásában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A vírus a világgazdaságra is átterjedhet, Magyarország sereghajtó a megújuló energiák felhasználásában. Ez a hvg360...","id":"20200130_Radar360_reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9517d817-59f0-4c1e-b953-64eae4e64ddc","keywords":null,"link":"/360/20200130_Radar360_reggel","timestamp":"2020. január. 30. 08:00","title":"Radar360: Megállíthatatlan a koronavírus, ahogy a hazai politikai harc is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint nem létezik semmiféle dokumentum, a Bölcsek Tanácsa szóban összegezte jelentését a néppárti elnöknek, Donald Tusknak.","shortLead":"A kormányközeli lap szerint nem létezik semmiféle dokumentum, a Bölcsek Tanácsa szóban összegezte jelentését a néppárti...","id":"20200130_fidesz_epp_neppart_harom_bolcs_ertekeles_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893df1b5-e6b9-4a25-bbb7-a80a4ee2bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_fidesz_epp_neppart_harom_bolcs_ertekeles_jelentes","timestamp":"2020. január. 30. 10:13","title":"Magyar Nemzet: Csak szóbeli értékelés készült a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]