[{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából építkeznénk. A városi épületek ilyen átalakításával érezhetően jobb helyzetben lenne a klímánk.","shortLead":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából...","id":"20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64898de9-13de-4124-b83c-2e2995e22ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","timestamp":"2020. január. 29. 16:03","title":"Ha fából építenénk házakat, nemcsak mi, hanem a Föld is fellélegezhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","shortLead":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","id":"20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91507ef6-9929-4bb1-a217-34bb4758145f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","timestamp":"2020. január. 30. 09:33","title":"Soha nem látott képek jöttek a Nap felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vuhan-vírusként elhíresült új kórokozó a tudósok számításai szerint gyorsabban terjed a normál influenzánál. Ha valaki elkapja, két másik embert fertőz meg vele.","shortLead":"A Vuhan-vírusként elhíresült új kórokozó a tudósok számításai szerint gyorsabban terjed a normál influenzánál. Ha...","id":"20200130_koronavirus_lappangasi_ido_tunet_szamarkohoges_tbc_influenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee957e6-f212-492e-9f49-4054ea9c69db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_koronavirus_lappangasi_ido_tunet_szamarkohoges_tbc_influenza","timestamp":"2020. január. 30. 08:33","title":"Kutatók ránéztek 425 koronavírus-mintára, és nem örültek annak, amit láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nemcsak a határon belül, de a magyar nyelven játszó erdélyi színházak támogatásánál is politikai alapon válogat az Orbán-kormány a teátrumok között.","shortLead":"Nemcsak a határon belül, de a magyar nyelven játszó erdélyi színházak támogatásánál is politikai alapon válogat...","id":"20200129_Az_erdelyi_magyar_kulturat_lenyegeben_magyarorszagi_lelegeztetogepre_csatoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd66781-ca99-4f90-822f-d4bb9e48ef93","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Az_erdelyi_magyar_kulturat_lenyegeben_magyarorszagi_lelegeztetogepre_csatoltak","timestamp":"2020. január. 29. 14:57","title":"Az erdélyi magyar kultúrát lényegében magyarországi lélegeztetőgépre csatolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","shortLead":"Az Indexet egy olvasója tájékoztatta, de a hatóság is elismerte, „elhúzódhat” az előállítás.","id":"20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4135bac3-38f0-4a8b-b22f-33d74d156fa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Index_december_ota_nem_keszulnek_uj_adokartyak","timestamp":"2020. január. 30. 12:01","title":"December óta nem készülnek új adókártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","shortLead":"Jack Ma 100 millió jüant, mai árfolyamon számolva 4,4 milliárd forintot ajánlott fel az ellenszérum feltalálására.","id":"20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d09e0896-ae8d-40ee-bc72-415b201727a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2149c391-8b90-4b44-9a1f-6985dca382ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Kina_leggazdagabbja_is_beszall_a_koronavirus_elleni_harcba","timestamp":"2020. január. 30. 12:19","title":"Kína leggazdagabb embere is beszáll a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország csak Máltát előzi meg azon a listán, amely az uniós tagállamokat a szerint listázza, hogy az áramtermelésük mekkora része származik megújuló forrásokból.","shortLead":"Magyarország csak Máltát előzi meg azon a listán, amely az uniós tagállamokat a szerint listázza...","id":"20200129_Utolso_helyre_kerultunk_az_EU_egy_kornyezetvedelmi_listajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3538286c-edc2-4d9f-aa3b-2151b1fd7fd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Utolso_helyre_kerultunk_az_EU_egy_kornyezetvedelmi_listajan","timestamp":"2020. január. 29. 20:31","title":"Utolsó előtti helyre kerültünk az EU egy környezetvédelmi listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","shortLead":"Az EP-képviselő szerint a Fidesz sokat tett a hátrányos helyzetben élőkért.","id":"20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cbe2563-9feb-47bf-9b9c-b605c435cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48be48cf-a5b2-47cf-a4d8-00d559fdd2db","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Jaroka_Livia_Politikai_hangulatkeltesre_hasznaljak_a_romakat","timestamp":"2020. január. 30. 11:06","title":"Járóka Lívia: Politikai hangulatkeltésre használják a romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]