[{"available":true,"c_guid":"a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","shortLead":"Nem hagyják, hogy a fosszilis energiával foglalkozó cégek rajtuk keresztül „mossák zöldre” magukat.","id":"20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a253611b-5e9b-4edf-a1d2-380e83fd2a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926b1ce-ac7e-4a38-8afe-4860bdab6fce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_the_guardian_hirdetes_fosszilis_energia_energiacegek","timestamp":"2020. január. 29. 22:29","title":"Komoly lépésre szánta el magát a The Guardian a klíma védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","id":"20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961108c9-d092-4ee3-b5ab-34f7c4bdacd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","timestamp":"2020. január. 30. 08:05","title":"Eszenyi Enikő: Nem akarok politikai térbe belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","shortLead":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","id":"20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c900113-d39e-48e0-b68f-181cc4c5d3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","timestamp":"2020. január. 29. 14:21","title":"A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását javasolja a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28e9a23-95d5-4bb6-8cf2-0a1919488a3a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Magyar Bankszövetség alelnöke, de templomszolgaként kezdte Chicagóban, és még forognak a jegybankelnöksége alatt kibocsátott szerb bankók – meséli rendhagyó interjújában Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója. ","shortLead":"A Magyar Bankszövetség alelnöke, de templomszolgaként kezdte Chicagóban, és még forognak a jegybankelnöksége alatt...","id":"202005__jelasity_radovan_bankar__szakmarol_gazdasagrol_emlekekrol__apro_oromok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28e9a23-95d5-4bb6-8cf2-0a1919488a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00055289-f30c-44de-ba06-0d19ca3d1ee1","keywords":null,"link":"/360/202005__jelasity_radovan_bankar__szakmarol_gazdasagrol_emlekekrol__apro_oromok","timestamp":"2020. január. 31. 13:00","title":"„Ha ilyen jól csinálod, a következő 20 évben visszaszerzed, amit elbuktunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt töröltek, illetve olimpiai kvalifikációs versenyeket más országba helyeztek át. A fedettpályás atlétika-vb-t pedig egy évvel elhalasztják. ","shortLead":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt...","id":"20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9eb371-c099-4181-8d88-b1e280a89f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 21:27","title":"Atlétika-vb-t halasztanak el a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","shortLead":"Összehangolt nemzetközi fellépésre van szükség.","id":"20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6ca77-7a89-47e5-b60f-a7d27dbb5410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcec725e-1ac7-41ee-9489-4e2a7a84a0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Kihirdette_a_globalis_egeszsegugyi_veszhelyzetet_a_WHO","timestamp":"2020. január. 30. 20:50","title":"Kihirdette a globális egészségügyi vészhelyzetet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]