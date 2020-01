Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","shortLead":"A találkozóról szűkszavú közleményben számoltak be.","id":"20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1bd934-e2ba-4180-a26c-e331071e0b93","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_orban_viktor_jaroslaw_kaczynski_varso_megbeszeles","timestamp":"2020. január. 07. 20:58","title":"Orbán Kaczynskivel tárgyalt Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c94b39-aaf9-4715-8632-e65437f632c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lényeg: a 8 néha több mint 12 és 26,5!","shortLead":"A lényeg: a 8 néha több mint 12 és 26,5!","id":"20200107_egeszsegugyi_szakdolgozo_ber_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9c94b39-aaf9-4715-8632-e65437f632c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5b2024-eacc-4d6c-b8e4-f1a4f98369fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_egeszsegugyi_szakdolgozo_ber_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 07. 19:46","title":"Furcsa grafikával magyarázza az egészségügyre költött pénzeket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású tartalmakat is az otthoni szórakoztatásban jelenleg elérhető legjobb, 8K minőségűre skálázza fel a Samsung új tévéje.","shortLead":"A készülék előlapjának 99 százalékát foglalja el a képernyő, de ami ennél is jobb, hogy az alacsonyabb felbontású...","id":"20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33350b4-6acb-447f-a117-1777a325a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f381807-c7b3-49ad-909d-a37fdf226867","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_q950ts_qled_8k_tv_keret_nelkuli_teve_felskalazas_ces2020","timestamp":"2020. január. 07. 22:38","title":"A Samsung ígéri: mindegy, mit néz ezen a tévén, valódi 8K minőségű lesz a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","shortLead":"Nem ceremóniamesterrel biztosítják majd a magas nézőszámot.","id":"20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dbe29-af8b-4057-a922-c4ab009185cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Oscar_gala_hazigazda_nelkul","timestamp":"2020. január. 09. 14:10","title":"Idén sem lesz házigazdája az Oscar-gálának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd33a2b9-9ef3-4bb2-b53a-5f426cdf64e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évvel azután, hogy egy két 4K kijelzővel ellátott laptopot dobott piacra az Asus, megcsinálták a gép középkategóriás változatát is.","shortLead":"Bő fél évvel azután, hogy egy két 4K kijelzővel ellátott laptopot dobott piacra az Asus, megcsinálták a gép...","id":"20200108_asus_zenbook_duo_laptop_ket_kijelzos_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd33a2b9-9ef3-4bb2-b53a-5f426cdf64e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e48be7-b5d7-4658-8ec1-254d6ce16584","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_asus_zenbook_duo_laptop_ket_kijelzos_laptop","timestamp":"2020. január. 08. 16:03","title":"Zsugorított egyet az Asus a spéci laptopján, még így is kitűnik a tömegből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","shortLead":"A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak.","id":"20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2499f6-602e-4a87-8489-51c2fa939eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_otp_szlovenia_skb_bank_csanyi_sandor","timestamp":"2020. január. 08. 13:55","title":"Az OTP megjelent a szlovén piacon is, már Ázsia a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Asparagopsis taxiformis nevű vörösalga jelentősen mérsékelhetné a haszonállatok metánkibocsátását, ami ma a világszerte évente kibocsátott üvegházhatású gázok 6-7%-át adja.","shortLead":"Az Asparagopsis taxiformis nevű vörösalga jelentősen mérsékelhetné a haszonállatok metánkibocsátását, ami ma...","id":"20200109_Egy_alga_amely_drasztikusan_csokkentheti_a_vilag_metanszennyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98615073-8ef7-46ac-a42a-2fc975306db9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200109_Egy_alga_amely_drasztikusan_csokkentheti_a_vilag_metanszennyezeset","timestamp":"2020. január. 09. 14:15","title":"Egy alga, amely drasztikusan csökkentheti a világ metánszennyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","shortLead":"Több ezer új fotó publikálását és teljes ráncfelvarrást ígérnek az oldal működtetői. ","id":"20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdffaad2-1be1-429a-b55b-15cda3aa7752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4753736-ed63-4d49-ba22-180198ae1f44","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Februar_vegen_elindul_az_uj_Fortepan","timestamp":"2020. január. 08. 14:53","title":"Február végén elindul az új Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]