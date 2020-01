Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828190fc-3df7-44c4-a711-48c9ce25dbc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyóba dobta a páncélt.","shortLead":"A folyóba dobta a páncélt.","id":"20200131_Elfogtak_a_kaposvari_mackost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828190fc-3df7-44c4-a711-48c9ce25dbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6b671-d89b-4ef3-95e4-813e07ab8c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Elfogtak_a_kaposvari_mackost","timestamp":"2020. január. 31. 09:59","title":"Elfogták a kaposvári mackóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3661b125-ea3a-41d7-99b6-60edd605ae36","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Nagy-Britannia pénteken elbúcsúzik az Európai Uniótól. Nem marad azonban idő, hogy az EU megfogyatkozásán búsuljon a kontinens, jön ugyanis a következő királydráma: mit is jelent valójában a Brexit? ","shortLead":"Nagy-Britannia pénteken elbúcsúzik az Európai Uniótól. Nem marad azonban idő, hogy az EU megfogyatkozásán búsuljon...","id":"202005__angolosan_tavoznak__a_brexitnek_meg_nincs_vege__borul_az_unios_egyensuly__kod_utanuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3661b125-ea3a-41d7-99b6-60edd605ae36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69285a14-522f-4305-9c25-f2ca6ddaa5ee","keywords":null,"link":"/360/202005__angolosan_tavoznak__a_brexitnek_meg_nincs_vege__borul_az_unios_egyensuly__kod_utanuk","timestamp":"2020. január. 30. 13:00","title":"Hiába az angolos távozás, a Brexitnek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, emellett pedig ártalmatlan az emberre. A módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is használható lehet.","shortLead":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat...","id":"20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71487071-9635-4c62-9756-93afd2989a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","timestamp":"2020. január. 30. 12:03","title":"A koronavírus ellen is bevethető lehet egy új \"fegyver\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden esetet egyedileg vizsgálnak meg.","shortLead":"Minden esetet egyedileg vizsgálnak meg.","id":"20200130_Mar_tobb_mint_hetezer_kerelem_erkezett_iskolaerettseg_ugyeben_az_Oktatasi_Hivatalhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06b4753-39ce-4eec-ab8c-fe3bdf62cf4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Mar_tobb_mint_hetezer_kerelem_erkezett_iskolaerettseg_ugyeben_az_Oktatasi_Hivatalhoz","timestamp":"2020. január. 30. 15:49","title":"Hétezernél is több kérelem érkezett iskolaérettség ügyében az Oktatási Hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"16,7 fokot mértek Drávaszabolcsban január utolsó napján. A hétvégére is marad a jó idő.","shortLead":"16,7 fokot mértek Drávaszabolcsban január utolsó napján. A hétvégére is marad a jó idő.","id":"20200131_melegrekord_idojaras_dravaszabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf972e3-a50b-482d-8df8-30b4d3597e28","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_melegrekord_idojaras_dravaszabolcs","timestamp":"2020. január. 31. 18:20","title":"Megdőlt a napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","shortLead":"A középső, belvárosi szakasz rekonstrukciója ősszel kezdődik, de már korábban lezárnak négy megállót. ","id":"20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53e23e-2b09-408c-b129-801327e43d67","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_3as_metro_felujitas_allomas_lezaras","timestamp":"2020. január. 30. 14:10","title":"Megvan, hogyan folytatódik a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","shortLead":"A számla már egy hete a kukaholdingnál van, viszont a háttérben még megy az alkudozás.","id":"20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d9a9dcd-d094-49fa-be34-393797aefae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf6664b-2418-4a6e-8e0f-5c8029339de3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Meg_mindig_nem_fizetett_a_kukaholding_az_FKFnek","timestamp":"2020. január. 30. 19:36","title":"Még mindig nem fizetett a kukaholding az FKF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]