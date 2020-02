Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden esetet egyedileg vizsgálnak meg.","shortLead":"Minden esetet egyedileg vizsgálnak meg.","id":"20200130_Mar_tobb_mint_hetezer_kerelem_erkezett_iskolaerettseg_ugyeben_az_Oktatasi_Hivatalhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06b4753-39ce-4eec-ab8c-fe3bdf62cf4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Mar_tobb_mint_hetezer_kerelem_erkezett_iskolaerettseg_ugyeben_az_Oktatasi_Hivatalhoz","timestamp":"2020. január. 30. 15:49","title":"Hétezernél is több kérelem érkezett iskolaérettség ügyében az Oktatási Hivatalhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet alapítottak. A filmügyi kormánybiztossal már felvették a kapcsolatot, és a Filmakadémiával is együttműködnek. ","shortLead":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet...","id":"20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee162c-7c2c-4df2-b053-f8f73f3072df","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","timestamp":"2020. január. 31. 19:10","title":"\"Egy játékfilm árából 10 dokumentumfilm készülhetne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott az ország energiahordozó-importja novemberben, és húsból is jóval nagyobb volt a behozatal. Az export 80 százaléka az EU-ba irányult.\r

