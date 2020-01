Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A bíróság az ügyészség indítványának megfelelően döntött. A rendőrség eredetileg a férfi letartóztatását kérte. A rendőrség eredetileg a férfi letartóztatását kérte. kormányok. most meg, a következő IAA-t nem Frankfurtban fogják megrendezni. autókiállítását kártérítésre 13:30","title":"Fertőtlenítették a magyar–kínai két tannyelvű iskolát Budapesten társulatnak. európai politikai és gazdasági társulásból való kilépését. E mondat lehetne a mai dátummal bekövetkező Brexit pongyola összefoglalója is – csakhogy egy közel öt évtizede lezajlott másik kilépésre utal. Akkor azonban valahová be is léptek az addigi szövetség helyett: az EU elődjébe. E mondat... A programot robotok és drónok hasznosíthatják.