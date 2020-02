A magas rangú állami vezetők (kormánytagok, parlamenti képviselők) vagyonbevallása enyhén szólva nem komoly műfaj. A bevallások valóságtartalmát és a bevallók vagyonosodását ugyanis semmiféle állami szerv nem ellenőrzi, így az érintettek gyakorlatilag azt írnak be, amit csak akarnak. Némi kockázat a saját néven tartott ingatlanoknál van, ezek ugyanis a nyilvános földhivatali adatokból ellenőrizhetőek - de annak sem szokott komoly következménye lenni, ha kiderül valami turpisság, mint például anno Rogán Antal organikusan növekvő Pasa parki lakása esetében. Arról nem beszélve, hogy 2020-ban még mindig nincs rendezett, kereshető adatbázis, a bevallásokat kézzel kitöltve adják be, aztán beszkennelve teszik közzé.

A komolytalanságot szem előtt tartva íme, néhány érdekesség a 2019-es (2020. január 31-én közzétett) bevallásokból.

Gyerekek, tárgyak, ajándékok

Kiderült például, hogy továbbra is Kásler Miklós humánminiszternek van a legviccesebb nevű gyereke, aki rendre annyit ír a vonatkozó sorhoz, hogy gyerek Nem Él Közös Háztartásban.

Mesterházy Attila (MSZP) lelkiismeretesen bevallotta, hogy vannak a tulajdonában “egyéb cikkek/eszközök/tárgyak” - ráadásul mindenféle “műszaki, szórakoztató, számítástechnikai” dolgokon felül. Jó tudni, hogy a volt miniszterelnök-jelölt birtokol tárgyakat, a Magyar Szocialista Párt azért mégsem akarja eltörölni a magántulajdont.

© Túry Gergely

Zsigó Róbert fideszes képviselő és államtitkár meglepő módon ajándékokról is beszámolt. Például a decemberben kapott asztali- és falinaptárról (kb. 5 ezer forint), illetve a szintén decemberben kapott öt karton borról (senki ne gondoljon valami extrém jó nedűre, kartonja 10 ezer forint). Mindenesetre dicséretes, hogy Zsigó a bevallásnak ezt a részét is kitöltötte, a többiek vagy nem nagyon kapnak ajándékokat, vagy nem számolnak be róluk - itt érdemes megemlíteni Orbán Viktor miniszterelnököt, akivel dokumentáltan és beismerten előfordul, hogy magángépen röptetik, ezt ő mégsem tekinti említésre méltónak.

Orbán Viktornak egy megveszekedett fillérje sincs Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél a miniszterelnök: a parlament honlapján frissen megjelent dokumentum szerint Orbán Viktornak ugyanis egyetlen forint megtakarítása sincs.

El kell jutni A-ból B-be

Ha már a közlekedésnél tartunk. Pogácsás Tibor (Fidesz) képviselőtársa, a köztudottan nagy motoros Kósa Lajos nyomdokaiba lépett, és beújított két új kétkerekűt: egy K1600GT és egy C400GT BMW-t. Amúgy Kósa Lajosnak is megvan még a motorja. Apropó lőerők. Budai Gyulának (a Fidesz volt elszámoltatási biztosa) még mindig van két darab sportlova, az egyik egymillió, a másik kétmillió forintot ér. Lázár János volt Miniszterelnökséget vezető miniszter megvált a BMW-jétől, de a Land Roverje mellé vett egy Mini Cooper Cabriót. Pintér Sándor belügyminiszter bevallásában örök elem az 1995-ös Wartburg.

Ezzel szemben az MSZP-s Kunhalmi Ágnesnek van BKV-bérlete juttatásként, ahogy tavaly is volt. A DK-s Vadai Ágnesnek pedig már egyenesen “közösségi közlekedés”-e van (vélhetően szintén bérlet, és nem kapta meg az egész BKV-t).

A juttatásokat felsoroló táblázatot (is) elég eltérően kezelik az érintettek, akad, aki csak lendületesen áthúzza az egészet, van, aki a szolgálati mobilt azért beírja, és van, aki még az irodai székeit is felvezeti hat évre visszamenően. Boldog István fideszes képviselő az utóbbi csoportba tartozik, így tudható, hogy komoly fotós felszerelést kapott juttatásként: egy 370 ezer forintos Nikon fényképezőgépet 286 ezer forintnyi objektívvel, 80 ezer forintos vakuval, 15 ezer forintos táskával. Plusz kapott egy 150 ezer forintos kézi stabilizátort is. Ezeket az előző bevallásában még nem szerepeltette.

© Túry Gergely

A gyermekáldástól a válásig

A bevallások kaotikusságuk és ellenőriz(het)etlenségük mellett alkalmanként betekintést nyújtanak a politikusok magánéletébe is. Matolcsy György jegybankelnöknek például a jelek szerint fia született új házasságából. Matolcsynak van két felnőtt fia, ők már sikeresen a saját lábukra álltak, épp időben léptek le a jegybankelnök unokatestvérének bankjától, mielőtt a jegybank korlátozásokat vezetett be.

Kovács Zoltán (volt kormányszóvivő, jelenleg nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár és a vadászati világkiállítás kormánybiztosa) már nem adjunktus a Debreceni Egyetemen. Viszont havi 500 ezer forintot keres a Nimród című vadászati szaklap főszerkesztőjeként. A lapnál 2019 közepe óta dolgozik.

Nagy Istvánnak az agrárminiszterkedés mellett őstermelősködésre is jut ideje, e tevékenységből 175 ezer forint jövedelmet vallott be. Nagynak nem csak földjei vannak, de rendelkezik egy százcsaládos méhészettel, amelyet 1993-ban vásárolt és azóta szaporított - ehhez kapcsolódóan támogatásokat is kapott az államtól 2019-ben, összesen 170 ezer forintot.

© Túry Gergely

Szijjártó Péter még mindig tartozik a szüleinek 30 millió forinttal. A családi segítséget Szijjártó még 2014-ben kapta (a kölcsön mellé ajándékot is), részben ebből vásárolt feleségével egy 167 millió forintos házat Dunakeszin. Áder János köztársasági elnök nem kapott családi segítséget, 2019-ben vett egy 125 négyzetméteres házat a II. kerületben, ehhez 45 milliós hitelre is szüksége volt.

Rogán Antal válásának részletei nem ismertek, a friss bevallása olyan, mintha a procedúra már lezajlott volna: felesége, Pasa parki lakása, balatonlellei nyaralója, de még két festménye is kikerült a vagyonnyilatkozatából. Viszont ugrásszerűen megnőttek a - könnyen mobilizálható - megtakarításai. Továbbra is jelentős méretű erdője, rétje és szántója van szülőfaluja, Szakonyfalu környékén.

2019 befektetési slágere: a MÁP+

Kicsit komolyabbra fordítva: nem hiába reklámozta oly’ hevesen az új, kedvező hozamú lakossági szuperállampapírt a kormány (és a jegybank), a MÁP+ a parlamenti képviselők és a kormánytagok körében is népszerű. Vélhetően vett belőle 13,6 millió forintnyit Varga Mihály pénzügyminiszter (csak “állampapírt” írt be, de egy évvel korábban még nem volt ilyen befektetése). A nagy és nagyon sokrétű vagyonnal rendelkező Pintér Sándornak egész biztosan megtetszett a MÁP+, 43,7 millió forintot csoportosított át ebbe az eszközbe.

Ha valaki tudja, mibe érdemes fektetni, akkor az Varga beosztottja, Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár, aki friss bevallása szerint 8 millió foritnyi MÁP+-t tart. Izernek egyébként a Figyelő hetilap kiadójától is volt havi körülbelül 350 ezer forint bevétele - azaz mióta a KESMA médiaalapítvány, illetve központi cégként a Mediaworks bekebelezte a kormánypárti sajtót, már onnan.