[{"available":true,"c_guid":"13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet alapítottak. A filmügyi kormánybiztossal már felvették a kapcsolatot, és a Filmakadémiával is együttműködnek. ","shortLead":"A dokumentumfilmesek véget vetnének annak, hogy lelkesedéssel pótolták az anyagi forrásokat, ezért egyesületet...","id":"20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f86861-0424-4967-94d4-bdf63b339d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee162c-7c2c-4df2-b053-f8f73f3072df","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Egy_jatekfilm_arabol_10_dokumentumfilm_johetne_ki","timestamp":"2020. január. 31. 19:10","title":"\"Egy játékfilm árából 10 dokumentumfilm készülhetne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","shortLead":"Egy államtitkári válaszból derült ki, hogy 2021 után kezdődhet a munka.","id":"20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7447cb4-8c14-4c1c-904a-919c0930f81f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf21e8-0ccf-4c0b-8fbf-6b617956a2ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_A_terv_es_az_engedely_is_megvan_a_repteri_vasut_epitesehez","timestamp":"2020. február. 01. 08:46","title":"A terv és az engedély is megvan a reptéri vasút építéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó villanyautóival körülbelül kétszer akkora távot lehet megtenni egy feltöltéssel, mint az európai konkurensekkel.","shortLead":"Az amerikai gyártó villanyautóival körülbelül kétszer akkora távot lehet megtenni egy feltöltéssel, mint az európai...","id":"20200131_valos_640_km_hatotavban_koroket_ver_rivalisaira_a_tesla_model_s_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e6f658-0e5a-42f1-a8c4-347f08969c99","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_valos_640_km_hatotavban_koroket_ver_rivalisaira_a_tesla_model_s_villanyauto","timestamp":"2020. január. 31. 17:21","title":"Valós 640 kilométer: hatótávban köröket ver riválisaira a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","shortLead":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","id":"20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec2d4-c154-489c-a3c2-4c40a0d5209c","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 02. 15:34","title":"Az Élősködők és a Jojo Nyuszi nyerte a forgatókönyvírók díját egy héttel az Oscar-gála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos vagyoni helyzete most sem változott jelentősen, de azért faragott adósságán és gyarapította a számláin található összeget is. A BMW motorja azért továbbra is megvan.","shortLead":"Kósa Lajos vagyoni helyzete most sem változott jelentősen, de azért faragott adósságán és gyarapította a számláin...","id":"20200201_A_takarekos_Kosa_Lajos_felretett_12_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f09381a-d88e-4013-a89e-2a0148aa6e38","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_A_takarekos_Kosa_Lajos_felretett_12_millio_forintot","timestamp":"2020. február. 01. 02:06","title":"A takarékos Kósa Lajos félretett 1,2 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton az MTI-vel.\r

\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton...","id":"20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf38f17-25b8-48f4-97d9-23113d9117db","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","timestamp":"2020. február. 01. 10:19","title":"Elhunyt Andorai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek édesanyját is megverte a 32 éves férfi, a családsegítők vitték orvoshoz a gyereket.","shortLead":"A gyerek édesanyját is megverte a 32 éves férfi, a családsegítők vitték orvoshoz a gyereket.","id":"20200201_Ugy_megverte_a_mezoberenyi_apa_a_3_eves_gyereket_hogy_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f4d5d6-e66e-47ef-a179-fd45458ca850","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Ugy_megverte_a_mezoberenyi_apa_a_3_eves_gyereket_hogy_korhazba_kerult","timestamp":"2020. február. 01. 15:31","title":"Úgy megverte a mezőberényi apa a 3 éves gyerekét, hogy kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20063dfa-bde5-4cb2-a3ed-04df83114912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsítottat elfogták, a társát még keresik a rendőrök.","shortLead":"Az egyik gyanúsítottat elfogták, a társát még keresik a rendőrök.","id":"20200131_villamos_bantalmazas_rablas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20063dfa-bde5-4cb2-a3ed-04df83114912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc9afe5-896d-4281-8bba-7fa32d06625f","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_villamos_bantalmazas_rablas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 31. 19:26","title":"Ezt a férfit keresik, mert a társával összevert és kirabolt egy utast a villamoson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]