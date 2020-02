Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács volt elnöke.","shortLead":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács...","id":"20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed19a-7d01-45db-b9d6-06d067610add","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","timestamp":"2020. február. 02. 13:35","title":"Az EU visszavárná Skóciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","shortLead":"Másfél kilométerre voltak, de nem tudtak segíteni.","id":"20200202_Toszegi_mentos_tortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a537a9-d928-4bc6-aba1-154b9025e8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Toszegi_mentos_tortenet","timestamp":"2020. február. 02. 10:30","title":"Tószegen annyit kellett várniuk a mentőknek, hogy mire megérkeztek, a beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","shortLead":"A Civil Közoktatási Platform (CKP) is állásfoglalást adott ki az új NAT-ról. Annak visszavonását javasolják.\r

","id":"20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4629ef-811e-4218-9e98-f7760606d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce48dd-d394-4680-9b59-24a89700f1ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_CKP_Jogilag_is_aggalyos_az_uj_NAT","timestamp":"2020. február. 03. 10:24","title":"Civil Közoktatási Platform: Jogilag is aggályos az új NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","shortLead":"Tünetmentesek, de a vírus lappangási ideje akár 14 nap is lehet. ","id":"20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b67947-eda9-480c-95a5-2a710cacba4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Koronavirus_hazatero_magyarok_karanten","timestamp":"2020. február. 02. 17:29","title":"Két hétig lesznek karanténban a Vuhanból hazatérő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20081a14-6be4-40bb-8407-ece47502a393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első ülésen állva utazott egy kisgyermek egy személygépkocsiban Kétegyházán, ez teljesen szabálytalan.","shortLead":"Az első ülésen állva utazott egy kisgyermek egy személygépkocsiban Kétegyházán, ez teljesen szabálytalan.","id":"20200202_A_rendorseg_keri_az_autosokat_hogy_ilyet_ne_csinaljanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20081a14-6be4-40bb-8407-ece47502a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84839c2-5c1a-4e2d-b507-65723c77e236","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_A_rendorseg_keri_az_autosokat_hogy_ilyet_ne_csinaljanak","timestamp":"2020. február. 02. 09:55","title":"A rendőrség kéri az autósokat, hogy ilyet ne csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d433853-de1f-441d-b9e2-c41d1d7f32c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyugat-Magyarország egyes részei már felzárkóztak a szegényebb nyugat-európai régiókhoz, az ország kétharmada viszont még az uniós átlagtól is messze elmarad.","shortLead":"Nyugat-Magyarország egyes részei már felzárkóztak a szegényebb nyugat-európai régiókhoz, az ország kétharmada viszont...","id":"202005_unios_regiok_szicilia_keletmagyarorszag_elott_de_eszakdunantul_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d433853-de1f-441d-b9e2-c41d1d7f32c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcd516e-3693-44bb-9051-79b9c8c1f25b","keywords":null,"link":"/360/202005_unios_regiok_szicilia_keletmagyarorszag_elott_de_eszakdunantul_mogott","timestamp":"2020. február. 03. 15:00","title":"Kettészakadt az ország, de a nagyobb része még mindig a legszegényebbek között ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis közölte, hogy a cseh hatóságok ellenőrizék a készleteket, hogy Kínának mire lehet szüksége, és arra jutottak, hogy nem tudnak segíteni. ","shortLead":"Andrej Babis közölte, hogy a cseh hatóságok ellenőrizék a készleteket, hogy Kínának mire lehet szüksége, és arra...","id":"20200201_Koronavirus_hiaba_kert_Kina_segitseget_Csehorszagtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5cde46-604e-4a7d-9ec6-267625abc494","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Koronavirus_hiaba_kert_Kina_segitseget_Csehorszagtol","timestamp":"2020. február. 01. 21:45","title":"Koronavírus: hiába kért Kína segítséget Csehországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0670e8b-2bc9-47f2-82ba-bf2040c28b5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Simon Weckert egyetlen, okostelefonokkal jól megpakolt kézikocsit húzott végig az utcákon, hogy ezzel generáljon \"virtuális dugót\" a közlekedők számára. A trükk a jelek szerint működött.","shortLead":"Simon Weckert egyetlen, okostelefonokkal jól megpakolt kézikocsit húzott végig az utcákon, hogy ezzel generáljon...","id":"20200203_simon_weckert_google_terkep_hack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0670e8b-2bc9-47f2-82ba-bf2040c28b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71c34b4-74cf-40f3-87e3-2ea92a1b5e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_simon_weckert_google_terkep_hack","timestamp":"2020. február. 03. 17:03","title":"Kihasználta a Google Térkép \"hibáját\", leürítette a forgalmas utcákat egy német férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]