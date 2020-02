Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett volna rájuk.","shortLead":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett...","id":"20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461188d-4465-4d0f-8e11-0c2deba058cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","timestamp":"2020. február. 03. 09:13","title":"Elutasították 3800 gyerek bölcsődei felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon baleset történt, bedugult a városba vezető szakasz.","id":"20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aa3f3f-cff4-42e6-9a08-8cda29892c8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M3ason_a_bevezeto_szakaszon","timestamp":"2020. február. 03. 07:02","title":"Négy autó ütközött össze az M3-ason a bevezető szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály utca sarkán.","shortLead":"Százmilliós nagyságrendű kár keletkezett Piliscsabán, amikor leomlott egy híd a Kálmán király útja és a Tompa Mihály...","id":"20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be047e44-b58b-4052-992a-9fd688d9f3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9646a2e-9453-4f6f-b6cf-dbbbf80852b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Leomlott_egy_hid_Piliscsaban","timestamp":"2020. február. 02. 13:48","title":"Leomlott egy híd Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fantasztikus látvány. ","shortLead":"Fantasztikus látvány. ","id":"20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78baeb58-c6bc-4bbe-ae70-484128c1aceb","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","timestamp":"2020. február. 02. 18:18","title":"Több száz szarvas vágott át egy úton Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"Arató László","category":"itthon","description":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv. Magyar nyelv és irodalomból a változások olyan mérvűek, hogy valójában új NAT-ról kell beszélnünk.\r

\r

","shortLead":"2020. január 31-én (!) megjelent a 2020 szeptember elsején (!) bevezetésre kerülő „módosított” Nemzeti alaptanterv...","id":"20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb1d941-5468-479c-b41a-b0a6bac0a75d","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Arato_Laszlo_A_magyartanitas_katasztrofaja_avagy_a_modositott_NAT","timestamp":"2020. február. 01. 18:07","title":"Arató László: A magyartanítás katasztrófája avagy a „módosított” NAT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfdb9d10-4b65-424f-9343-19ab61ea785c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legnézettebb sporteseményén a helikopter-balesetben meghalt amerikai kosárlegendára, Kobe Bryantre és a baleset többi áldozatára emlékeztek. Mellettük Chris Dolemantől az NFL múlt héten elhunyt korábbi sztárjától is elbúcsúztak a Hard Rock Stadionban.","shortLead":"A világ egyik legnézettebb sporteseményén a helikopter-balesetben meghalt amerikai kosárlegendára, Kobe Bryantre és...","id":"20200203_Kobe_Bryant_elott_tisztelegtek_a_Super_Bowlon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfdb9d10-4b65-424f-9343-19ab61ea785c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f8d22c-92b5-446e-bc02-27b0193945a1","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Kobe_Bryant_elott_tisztelegtek_a_Super_Bowlon","timestamp":"2020. február. 03. 11:00","title":"Kobe Bryant előtt tisztelegtek a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt fejlődik ki a degeneratív idegrendszeri betegség amerikai kutatók tanulmánya szerint.","shortLead":" A Parkinson-kór eredete a születés előttre vezethető vissza azoknál az embereknél, akiknél 50 éves koruk előtt...","id":"20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2953e9-b796-4f9b-9b47-2c64e1877b38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_parkinson_kor_kialakulasa_szuletes_elott","timestamp":"2020. február. 03. 00:03","title":"Meglepő felfedezés a Parkinson-kórról: már az ember születése előtt elkezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","shortLead":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","id":"20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5feaf4e4-50d9-4ee8-859e-b3ead2c67180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","timestamp":"2020. február. 03. 12:30","title":"A Korean Air járatokat indít Budapest és Szöul között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]