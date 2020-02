Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","id":"20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6a815-7852-4b5e-b491-781c8df6a45a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","timestamp":"2020. február. 03. 16:15","title":"Közel tízezren kérték, hogy a gyereküknek még ne kelljen elkezdeni az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium idén is döntött. ","shortLead":"A kuratórium idén is döntött. ","id":"20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9442d3b-9da5-482b-bd52-c5965f449d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671d6b8a-e6c4-41f1-b7d3-0f62311321bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Bodrogi_Gyula_kapta_az_idei_Pager_Antalszineszdijat","timestamp":"2020. február. 02. 18:48","title":"Bodrogi Gyula kapta az idei Páger Antal-színészdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","shortLead":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","id":"20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352260a-11bd-49a6-a9cb-f1b82656cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 04. 05:09","title":"Villámlás, 100 km/órás szél, eső: Másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni és csökkenteni az alvás hosszát úgy, hogy eközben még jól is teljesítsünk? Vigyázat: a hat óránál kevesebb pihenéssel már az egészségünket veszélyeztetjük!","shortLead":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2020. február. 03. 07:30","title":"Mit tehetünk azért, hogy kevesebbet aludjunk, mégis jól teljesítsünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","shortLead":"Nagykátán egy diák órán fenyegette tanárát. A térségi fideszes azt állítja, Gyöngyöspatán is ez történt.","id":"20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb70f4-f2e7-4e4a-811d-7318758637bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_A_fideszes_Czervan_osszekapcsolta_a_gyongyospatai_romakkal_a_nagykatai_tanar_elleni_fenyegetest","timestamp":"2020. február. 02. 17:33","title":"A fideszes Czerván összekapcsolta a gyöngyöspatai romákkal a nagykátai tanár elleni fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Árvízvédelmi készültségre viszont egyelőre nincs szükség.","shortLead":"Árvízvédelmi készültségre viszont egyelőre nincs szükség.","id":"20200203_Tobb_meteres_vizszintemelkedes_varhato_a_Dunan_Budapestnel_a_het_vegen_varhato_tetozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf153cfa-f98e-4946-8c03-09a82c65e223","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Tobb_meteres_vizszintemelkedes_varhato_a_Dunan_Budapestnel_a_het_vegen_varhato_tetozes","timestamp":"2020. február. 03. 15:50","title":"Többméteres vízszintemelkedés várható a Dunán, Budapestnél a hétvégén várható tetőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z Flipről.","shortLead":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z...","id":"20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1f2e9a-2911-44da-8ba3-35cf51875db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","timestamp":"2020. február. 03. 12:03","title":"Itt az első videó a Samsung új összecsukható mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]