Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","shortLead":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","id":"20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843de6a4-a291-4757-ade2-2ce7e327b142","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 21:20","title":"Budapesten vannak a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","id":"20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6a815-7852-4b5e-b491-781c8df6a45a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","timestamp":"2020. február. 03. 16:15","title":"Közel tízezren kérték, hogy a gyereküknek még ne kelljen elkezdeni az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","shortLead":"A latina büszkeség uralta a színpadot a Super Bowl félidejében.","id":"20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0916815a-bc0d-4536-b0c6-1c8b65286dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c007f0af-4559-40b8-9e5a-89391aed4d14","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Ez_a_csipomozgas_a_politikarol_szolt","timestamp":"2020. február. 03. 10:46","title":"Ez a csípőmozgás a politikáról szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelenleg 2035 az új céldátum, ám lehet, hogy idővel még hamarabbra hozzák a tilalmat.","shortLead":"Jelenleg 2035 az új céldátum, ám lehet, hogy idővel még hamarabbra hozzák a tilalmat.","id":"20200204_NagyBritanniaban_ot_evvel_hamarabb_tiltjak_meg_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_jarmuvek_ertekesiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a3b7a9-7d50-4d20-8b07-2601c394e8a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200204_NagyBritanniaban_ot_evvel_hamarabb_tiltjak_meg_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_jarmuvek_ertekesiteset","timestamp":"2020. február. 04. 13:34","title":"Nagy-Britanniában öt évvel hamarabb tiltják meg az új benzin- és dízelüzemű járművek értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Háromféle figyelmeztetést is kiadott keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5dcf73-a571-459f-b762-a929c459d3d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Villamlassal_jegesovel_es_eros_szellel_erkezik_kedden_a_lehules","timestamp":"2020. február. 03. 11:37","title":"Villámlással, jégesővel és erős széllel érkezik kedden a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött, váratlan szívleállás okozta a halálát.","shortLead":"A férfi egyéb egészségügyi problémákkal is küzdött, váratlan szívleállás okozta a halálát.","id":"20200204_Koronavirus_39_eves_beteg_hongkong","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e722c4-7443-43c8-b45d-24db17f23ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_39_eves_beteg_hongkong","timestamp":"2020. február. 04. 07:21","title":"Koronavírus: meghalt egy 39 éves beteg Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","shortLead":"A GMC úgy gondolja, hogy itt az idő a legendás terepjáró politikailag abszolút korrekt módon történő visszatérésére. ","id":"20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e8e0da-c657-4ea5-98d9-88a2573b5657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0fa62a-47f5-4af0-aa3c-9ae911a0706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_1000_loeros_villanyautokent_tamad_fel_a_hummer","timestamp":"2020. február. 03. 09:21","title":"1000 lóerős villanyautóként támad fel a Hummer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti Együttműködés Rendszerén. Valóban történt-e változás, és ha igen, úgy a rendszerváltoztatók erősödtek-e meg, avagy a rendszer változik? Egyebek közt ezekre a kérdésekre keresi a választ az a négyrészes cikksorozat, amelynek ez az első darabja. ","shortLead":"Széles körben elterjedt nézet szerint a múlt év végén repedések kezdtek mutatkozni a lassan tízéves Nemzeti...","id":"20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1f4a62-1d21-40d1-84a4-b7af7d515700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be039622-b569-4aea-a981-7b03b9493519","keywords":null,"link":"/360/20200203_hont_megroppante_az_orbanrendszer_ellenzek_onkormanyzati_valasztas_ner","timestamp":"2020. február. 03. 07:00","title":"Hont: Megroppant-e az Orbán-rendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]