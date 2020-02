Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon telített az elmúlt évek dömpingje miatt a használt autók piaca, de – elsősorban az új autók drágulása miatt – még mindig van benne tartalék.","shortLead":"Nagyon telített az elmúlt évek dömpingje miatt a használt autók piaca, de – elsősorban az új autók drágulása miatt –...","id":"20200203_A_forint_erejen_mulik_iden_mennyire_duborog_tovabb_az_importautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cca0892-78a5-4202-aabb-314b4d335c2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_A_forint_erejen_mulik_iden_mennyire_duborog_tovabb_az_importautopiac","timestamp":"2020. február. 03. 09:09","title":"Tavaly minden ötödik használt autó gazdát cserélt itthon – meddig tartható ez a tempó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","shortLead":"A Toyota vezeti a 2020-as magyarországi eladási listát a Volkswagen előtt.","id":"20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6671c626-d574-4dbc-937f-38e4021cb74f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Mar_tizezernel_tobb_uj_auto_allt_forgalomba_Magyarorszagon_iden","timestamp":"2020. február. 03. 18:23","title":"Már tízezernél több új autó állt forgalomba Magyarországon idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","shortLead":"A kislány egészséges, és semmi nyoma, hogy a vírus az ő szervezetét is megfertőzte volna.","id":"20200203_koronavirus_gyermek_szules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d9ddcd-cd72-4fa0-aa05-9e81af65339a","keywords":null,"link":"/elet/20200203_koronavirus_gyermek_szules","timestamp":"2020. február. 03. 10:40","title":"Koronavírussal fertőzött nő szült gyermeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők kétszer is megpróbálták bejelenteni a vonulást, hiába. ","shortLead":"A szervezők kétszer is megpróbálták bejelenteni a vonulást, hiába. ","id":"20200202_Betiltotta_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt_a_rendorseg_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c54a6-f05f-432a-b592-9575e53e655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d6d275-3e2e-4605-a54f-8fd05b070549","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Betiltotta_a_Becsulet_Napja_rendezvenyt_a_rendorseg_Budapesten","timestamp":"2020. február. 02. 15:56","title":"Betiltotta a Becsület Napja rendezvényt a rendőrség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács volt elnöke.","shortLead":"Az EU \"lelkesen\" várná vissza a független Skóciát, de nem venné fel automatikusan - mondta Donald Tusk, Európai Tanács...","id":"20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1533943d-0d4d-4416-a996-f04de26e0c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aed19a-7d01-45db-b9d6-06d067610add","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Az_EU_visszavarna_Skociat","timestamp":"2020. február. 02. 13:35","title":"Az EU visszavárná Skóciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","shortLead":"Át kell gondolniuk, mit is akarnak egymástól.","id":"20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a1952-576e-4861-a90b-55c3baef7881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73295c-f47f-4233-98be-71b2e938ef2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Tizenket_nap_hazassag_utan_szakitott_otodik_ferjevel_Pamela_Anderson","timestamp":"2020. február. 03. 12:12","title":"Tizenkét nap házasság után szakított ötödik férjével Pamela Anderson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Német és osztrák mintára állami támogatásra van szüksége a MÁV-ból 12 éve kiprivatizált Rail Cargo Hungariának az egyik vasúti alapszolgáltatás fenntartására. A döntést ősszel meghozzák, ha kivonulnak, több ezer vasutas kerülhet utcára, és tízmillió tonna áru terelődhet át a közutakra.","shortLead":"Német és osztrák mintára állami támogatásra van szüksége a MÁV-ból 12 éve kiprivatizált Rail Cargo Hungariának az egyik...","id":"20200203_A_kormanyon_mulik_utcara_kerule_tobb_ezer_vasutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf5277b-c02b-48d3-8aae-ec7ea64798ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_kormanyon_mulik_utcara_kerule_tobb_ezer_vasutas","timestamp":"2020. február. 03. 15:45","title":"A kormányon múlik, utcára kerül-e több ezer vasutas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennyit a tavaszról. ","shortLead":"Ennyit a tavaszról. ","id":"20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d04729e-6def-45f1-8d10-a41edfac2b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa80a9-fced-4214-81fb-5d8a08f1d00e","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Meglatta_az_arnyekat_Balu_az_Allatkert_medveje","timestamp":"2020. február. 02. 14:42","title":"Meglátta az árnyékát Balu, az Állatkert medvéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]