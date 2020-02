Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57abb95a-0e13-46b4-a4c6-500cd83ea7da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyamat első lépése, hogy kiválasztják az első küldötteket a középnyugati Iowában.","shortLead":"A folyamat első lépése, hogy kiválasztják az első küldötteket a középnyugati Iowában.","id":"20200203_amerikai_elnokvalasztas_2020_kampany_usa_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57abb95a-0e13-46b4-a4c6-500cd83ea7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b2a44-9316-46bf-8521-ee02ff7c7ce2","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_amerikai_elnokvalasztas_2020_kampany_usa_donald_trump","timestamp":"2020. február. 03. 07:50","title":"Ma hivatalosan is megkezdődik az amerikai elnökválasztási kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László Kórházban vizsgálják.","shortLead":"A repülőgépen lett rosszul egy kínai utas Budapestre tartva, a leszálláskor már 39 fokos láza volt. A Szent László...","id":"20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e091b43c-b1e3-49d5-a248-5df2cdada2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26996ff-9a39-4c2c-b4d6-dd8099f333ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Elkulonitettek_a_budapesti_repuloteren_egy_lazas_kinai_utast","timestamp":"2020. február. 03. 21:24","title":"Elkülönítettek a budapesti repülőtéren egy lázas kínai utast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni és csökkenteni az alvás hosszát úgy, hogy eközben még jól is teljesítsünk? Vigyázat: a hat óránál kevesebb pihenéssel már az egészségünket veszélyeztetjük!","shortLead":"Sokan érzik úgy, hogy alvás helyett sokkal hasznosabban is el tudnák tölteni az idejüket. De tényleg lehet időt nyerni...","id":"sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a8558f2-6681-467b-908a-0f936e6f6221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297b4f9-585f-41bd-976d-fdcf61efbfdf","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180319_Meghackelt_alvas_aludhatunk_kevesebbet_buntetlenul","timestamp":"2020. február. 03. 07:30","title":"Mit tehetünk azért, hogy kevesebbet aludjunk, mégis jól teljesítsünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"147c9600-7210-4e64-9190-082cce027791","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Saját nézőpontját erőltetné rá az euróövezeti csatlakozás feltételrendszerére a Magyar Nemzeti Bank, amely ugyanakkor nem sietné el a közös valuta átvételét. ","shortLead":"Saját nézőpontját erőltetné rá az euróövezeti csatlakozás feltételrendszerére a Magyar Nemzeti Bank, amely ugyanakkor...","id":"202005__euroovezet__maastricht_20__tavolsagtarto_jegybank__onkenyes_onkentesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147c9600-7210-4e64-9190-082cce027791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0931a7-d694-4a76-b44a-decbea9eb884","keywords":null,"link":"/360/202005__euroovezet__maastricht_20__tavolsagtarto_jegybank__onkenyes_onkentesek","timestamp":"2020. február. 04. 07:00","title":"Új eurókritériumokat akarnak Matolcsyék, de a régieket sem nagyon teljesítjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","shortLead":"A 4iG az elmúlt két hónapban agyonnyeri magát a közbeszerzéseken.","id":"20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5025e-8c33-4661-a190-afcf664f6965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Jaszai_Gellertfele_4iG_fejlesztheti_a_Magyar_Allamkincstar_szamlavezeto_rendszeret","timestamp":"2020. február. 03. 11:11","title":"A Jászai Gellért-féle 4iG fejlesztheti a Magyar Államkincstár számlavezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúti közlekedést szinte az egész Dunántúlon megnehezíti az időjárás.","shortLead":"A vasúti közlekedést szinte az egész Dunántúlon megnehezíti az időjárás.","id":"20200204_Vasuti_felsovezetekeket_szakit_le_fakat_dont_a_sinekre_a_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c16533-cf18-448a-8186-638172c05497","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Vasuti_felsovezetekeket_szakit_le_fakat_dont_a_sinekre_a_vihar","timestamp":"2020. február. 04. 12:55","title":"Vasúti felsővezetékeket szakít le, fákat dönt a sínekre a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272173de-bf7d-4382-9d19-db75aacd5786","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Kurt Weill-életmű fanatikus tolmácsolója, a berlini és párizsi kabarék világának provokatív megidézője a legnagyobb német színésznővel folytatott éteri kapcsolatát formálta bensőséges vallomásokkal átszőtt koncertszínházzá. Ute Lemper az előadással a Müpában mutatkozik be, február 13-án.","shortLead":"A Kurt Weill-életmű fanatikus tolmácsolója, a berlini és párizsi kabarék világának provokatív megidézője a legnagyobb...","id":"20200203_Aki_utoljara_beszelt_Marlene_Dietrichhel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=272173de-bf7d-4382-9d19-db75aacd5786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb2edc-2aa6-40a7-a53f-6c409ecf6e49","keywords":null,"link":"/360/20200203_Aki_utoljara_beszelt_Marlene_Dietrichhel","timestamp":"2020. február. 03. 13:00","title":"Tom Waits és Nick Cave is írt zenét az énekesnőnek, aki utoljára beszélt Marlene Dietrichhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","shortLead":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","id":"20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435a51-9b43-4b08-93ca-8ab641c44f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","timestamp":"2020. február. 04. 11:29","title":"Saját csecsemőjével fajtalankodott egy kiskunfélegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]