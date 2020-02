Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323af65a-d4d6-4867-b928-01b58f7fc440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a történetben nagyon sokszor elhangzik a csoda, és a legtöbb esetben semmi túlzás nincs benne.","shortLead":"Ebben a történetben nagyon sokszor elhangzik a csoda, és a legtöbb esetben semmi túlzás nincs benne.","id":"20200204_Ugyanolyan_jo_fej_mintha_tudna_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323af65a-d4d6-4867-b928-01b58f7fc440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1286b3-835b-4134-afe8-7764a634b98c","keywords":null,"link":"/elet/20200204_Ugyanolyan_jo_fej_mintha_tudna_jarni","timestamp":"2020. február. 04. 20:00","title":"„Ugyanolyan jó fej, mintha tudna járni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős új változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest a praktikus Leon sportosan kupésra hangolt tetszetős új változata.","id":"20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7387a1d3-dfdf-4f85-be28-73ab84bbb6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ef211-cf42-4098-9099-77f56bc06efd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_gyonyoru_kupet_rajzolt_honfitarsunk_az_uj_seat_leonbol","timestamp":"2020. február. 05. 11:21","title":"Gyönyörű kupét rajzolt honfitársunk az új Seat Leonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét tekintve pedig gyermekellenes.","shortLead":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét...","id":"20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21a641-36a0-4ebe-8677-64347f55c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","timestamp":"2020. február. 04. 17:55","title":"Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett az új Nemzeti alaptanterv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","shortLead":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","id":"20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3ee94c-e8f3-40e7-a855-968f822cae3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","timestamp":"2020. február. 03. 12:25","title":"A Formula–E-futamot törölték Kínában a koronavírus miatt, de mi lesz a Forma–1-gyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló állásfoglalásával. Kifogásolja az avíttas szemléletet, a kortárs írók és a női alkotók hiányát.","shortLead":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló...","id":"20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee150fb-d169-4195-a6c3-62f7d589d98d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","timestamp":"2020. február. 04. 11:44","title":"Szépírók Társasága: A NAT alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","shortLead":"Csökkent a cég nyeresége és árbevétele is 2019 első háromnegyedévében.","id":"20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc8866f-1325-4277-aa0f-11d3e5f80144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5188301a-3449-4b1c-8380-284c47202724","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Zwack_neta_bevetel_nyereseg","timestamp":"2020. február. 03. 20:48","title":"Nagyon megérezte a Zwack a neta bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe javulás tapasztalható.","shortLead":"Miközben tíz utasnál kimutatták a fertőzést egy japán óceánjárón, a legsúlyosabban érintett Hupej tartományban is enyhe...","id":"20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1219f3-5a2b-43fe-932d-bb0899c9ad86","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Koronavirus__24_ezer_fole_emelkedett_a_betegek_szama_de_javul_a_halalozasi_arany","timestamp":"2020. február. 05. 05:59","title":"Koronavírus : 24 ezer fölé emelkedett a betegek száma, de csökken a halálozási arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","shortLead":"Más fegyverünk egyelőre nem nagyon van a koronavírus ellen, úgyhogy fontos, hogy ezt jól csináljuk.","id":"20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24581be-9d71-4f68-ae58-c93e3b3f8011","keywords":null,"link":"/elet/20200203_A_kezmosas_csak_akkor_er_valamit_ha_rendesen_csinalja","timestamp":"2020. február. 03. 13:27","title":"A kézmosás csak akkor ér valamit, ha rendesen csinálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]