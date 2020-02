Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több százszor riasztották a katasztrófavédelmet a vihar miatt, Trump évet értékelt, a koronavírus miatti halálozás lassult. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több százszor riasztották a katasztrófavédelmet a vihar miatt, Trump évet értékelt, a koronavírus miatti halálozás...","id":"20200205_Radar360_kemeny_nepparti_uzenet_a_Fidesznek_Orbannak_penzt_kuldott_a_Kutyapart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad29fa67-b813-47f5-bfd2-294bb0ac67d6","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_kemeny_nepparti_uzenet_a_Fidesznek_Orbannak_penzt_kuldott_a_Kutyapart","timestamp":"2020. február. 05. 08:00","title":"Radar360: kemény néppárti üzenet a Fidesznek, Orbánnak pénzt küldött a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming Simulatorban karosszékünkből irányíthatunk egy egész gazdaságot.","shortLead":"Ezúttal a 2018-es esztendő egyik izgalmas szimulátorát tette ingyenessé szokásos akciójában az Epic Games. A Farming...","id":"20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa32f5d-913c-4e82-b076-a79dea23813e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8322e5-d369-4371-8b5e-f5fce8d23dd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_farming_simulator_19_epic_games_store_ingyenes_jatekok_letoltese","timestamp":"2020. február. 03. 20:03","title":"Nagyon jó és majdnem 9000 forintos játékot ad most ingyen az egyik nagy kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\" jelentőségű gyógyszereket fedeztek fel az új koronavírussal fertőzött betegek kezelésére.","shortLead":"Cáfolta szerdán Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azokat a sajtóértesüléseket, amely szerint \"áttörő\"...","id":"20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8d626-833e-4215-b782-1e81747c3a8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_WHO_egyelore_nincs_ismert_gyogymod_a_koronavirus_kezelesere","timestamp":"2020. február. 05. 16:58","title":"WHO: egyelőre nincs ismert gyógymód a koronavírus kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7559b8da-8dec-46d2-93a6-cf130457961e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen a Fény utcai piac sorsa. Történetének legrosszabb időszakát éli a csarnok, az őstermelők, a kereskedők és a vevők is elpártoltak. Megnéztük, miért.","shortLead":"Az interneten és lakossági fórumokon is gyűjti a helyiek véleményét a II. kerületi önkormányzat arról, hogy mi legyen...","id":"20200204_feny_utca_onkormanyzat_piac_vasarcsarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7559b8da-8dec-46d2-93a6-cf130457961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4477aa3-7211-40a2-842e-76fcb3951d51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_feny_utca_onkormanyzat_piac_vasarcsarnok","timestamp":"2020. február. 04. 12:20","title":"Drága és huzatos – bajban a Fény utcai piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Édesítő nevű műsorral volt gond, a nézőket vásárlásra ösztönözték benne. ","shortLead":"Az Édesítő nevű műsorral volt gond, a nézőket vásárlásra ösztönözték benne. ","id":"20200205_rtl_klub_mediatanacs_birsag_buntetes_edesito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad90e21-241b-42ac-8429-9b4602aa0fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_rtl_klub_mediatanacs_birsag_buntetes_edesito","timestamp":"2020. február. 05. 15:49","title":"Megbüntették az RTL Klubot egy műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban az Európai Gazdasági Térséghez tartozzon a légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air legnagyobb részvényese 12,5 millió részvényt adott el, hogy a Brexit után is legalább 50 százalékban...","id":"20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b380dec-14a8-4102-933c-723d67441759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Tobb_millio_Wizz_Airreszvenyt_kellett_eladni_hogy_megfeleljen_a_ceg_a_Brexit_utani_szabalyoknak","timestamp":"2020. február. 04. 12:42","title":"Több millió Wizz Air-részvényt kellett eladni a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6","c_author":"-gd-","category":"tudomany","description":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims, amiben az is kőgazdag lehet, akinek egy fikarcnyi pénze nincs. A videojáték most lett 20 éves.","shortLead":"Egyszerű lakástervezőként indult, idővel azonban az egyik legmeghatározóbb életszimulátorrá nőtte ki magát a Sims...","id":"20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aa0dd67-a0b5-4827-9d22-cad2f636baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b81720-af91-4432-ae43-40d03b65b4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_20_eves_a_sims_videojatek_eletszimulator_will_wright_electronic_arts","timestamp":"2020. február. 04. 20:03","title":"20 éve játszunk istent a simek világában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson a több mint 600 millió forintos gyógyszerhez.","shortLead":"A magyar kisfiún, Zentén is segített a Zolgensma nevű készítmény, most száz újabb gyermek kap esélyt, hogy hozzájusson...","id":"20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb38ef71-f1f3-4250-9906-602a32e06f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6cd7ba-ae98-4528-a114-2c9942b16e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_sma_betegseg_gerinceveloi_izomsorvadas_zente_gyogyszer_kezeles_zolgensma","timestamp":"2020. február. 04. 19:03","title":"Indul a sorsolás: 100 gyerek ingyen kapja meg a világ legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]