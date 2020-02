Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2018 májusában az akkor 16 éves fiú megölt egy nyolcéves kislányt. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"2018 májusában az akkor 16 éves fiú megölt egy nyolcéves kislányt. Az ítélet nem jogerős.","id":"20200205_Nem_jogerosen_tizenot_evet_kapott_a_solyi_gyermekgyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0e0d10f-4027-4cd7-8768-000f54552900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bbc3a5-0294-42d4-8105-290fc8712d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nem_jogerosen_tizenot_evet_kapott_a_solyi_gyermekgyilkos","timestamp":"2020. február. 05. 14:41","title":"Tizenöt évet kapott a sólyi gyermekgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. De mikor következhet ez be, és egy ilyen mértékű kamatemelkedés vajon milyen hatással lesz a havi törlesztőkre? ","shortLead":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt...","id":"20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232210f0-e0e7-4e2b-aa2a-eb5b2766f5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","timestamp":"2020. február. 06. 09:06","title":"3+1 ok, ami miatt emelkedhetnek a magyar hitelkamatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak információk, mikor kerülhet piacra ez az eszköz. Most viszont rövid időre felkerültek adatok róla a koreai Samsung weboldalára, és bár ezek azóta eltűntek, az élelmesebb szerkesztők lementették az információkat.","shortLead":"Egy ideje már hallani a Samsung Galaxy Home okoshangszóró kisebb változatáról, azonban arról eddig nem voltak...","id":"20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9354492d-d2e7-46dc-9d43-635b9104fc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a25f451-7a43-4842-9731-57f3b033f2d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_samsung_galaxy_home_mini_megjelenes","timestamp":"2020. február. 04. 19:33","title":"Idő előtt élesítették a Samsung weboldalát, és hiába kapcsolták le, minden kiderült az olcsóbb okoshangszóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint tartózkodik.","shortLead":"Több mint 3 millió uniós állampolgár akar az Egyesült Királyságban maradni, vagyis lényegében mindenki, aki most kint...","id":"20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46237e8b-7239-48ce-9a24-a30a6d540a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_brexit_egyesult_kiralysag_unios_polgarok_letelepedesi_engedely","timestamp":"2020. február. 06. 13:53","title":"80 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","shortLead":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","id":"20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11f29-da3e-409c-ab98-cfe2b0585b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","timestamp":"2020. február. 05. 07:12","title":"Csomagkézbesítő szolgálatokkal szállíttatott kábítószert két ázsiai férfi Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","shortLead":"Egy republikánus is megszavazta az impeachmentet.","id":"20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64fce50-0c8a-4b7f-8bb6-efc0f57cfcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Felmentette_Trumpot_a_szenatus_vege_az_elnok_elleni_eljarasnak","timestamp":"2020. február. 05. 23:40","title":"Felmentette Trumpot a szenátus, vége az elnök elleni eljárásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Édesítő nevű műsorral volt gond, a nézőket vásárlásra ösztönözték benne. ","shortLead":"Az Édesítő nevű műsorral volt gond, a nézőket vásárlásra ösztönözték benne. ","id":"20200205_rtl_klub_mediatanacs_birsag_buntetes_edesito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad90e21-241b-42ac-8429-9b4602aa0fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_rtl_klub_mediatanacs_birsag_buntetes_edesito","timestamp":"2020. február. 05. 15:49","title":"Megbüntették az RTL Klubot egy műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]