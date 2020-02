Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint megtetszett a TikToknak az Instagram kinézete, de az is lehet, hogy a dizájnerek gondoltak nagyjából ugyanarra.","shortLead":"A jelek szerint megtetszett a TikToknak az Instagram kinézete, de az is lehet, hogy a dizájnerek gondoltak nagyjából...","id":"20200204_bytedance_tiktok_videomegoszto_dizajn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa44d3c-c526-4e8d-82f1-dca40b68868c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_bytedance_tiktok_videomegoszto_dizajn","timestamp":"2020. február. 04. 12:03","title":"Új kinézetet kaphat a TikTok, de valahonnan nagyon ismerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon a gázai térségben. A külügyminiszter Steve Bannonnal is összefutott.","shortLead":"A téma főleg Trump izraeli-palesztini béketerve volt. A kormány szerint a paktum békét és stabilitást hoz hosszú távon...","id":"20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e9dd08-0ec4-472e-83c0-4e632f428f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de8078-ba8c-4d7f-8a40-fcad4a3f6156","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Szijjarto_Whasington_kezet_razott_Trump_vejevel_es_Steve_Bannonnal_is","timestamp":"2020. február. 05. 20:10","title":"Trump vejével is kezet rázott Szijjártó Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk, ha tapasztaljuk a jeleket? Alapvető kérdéseket tettünk fel Falus Ferenc volt tisztifőorvosnak, tüdőgyógyász szakorvosnak.","shortLead":"Kinek kell itthon tartania attól, hogy elkapja a koronavírust? Mennyivel súlyosabb ez, mint az influenza? Mit tegyünk...","id":"20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ffc3528-8004-411e-b258-6e56fe045eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369d259-883a-46f7-8e63-03f451889c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_influenza_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_higienia_kisokos","timestamp":"2020. február. 04. 15:15","title":"Kimehetek az utcára? Rendelhetek Kínából? – amit a koronavírusról tudni érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba58aeb-d363-4eec-a3df-dc6da2e60c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük a dél-londoni Streatham városrészben vasárnap végrehajtott késeléses merénylet is mutatja a brit terrorelhárítás vezetője szerint. ","shortLead":"Nem enyhül a terrorfenyegetettség Nagy-Britanniában, ahogy azt az elmúlt hetekben elkövetett több támadás, köztük...","id":"20200206_streatham_london_keses_merenylet_terrorcselekmeny_terrorelharitas_brit_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba58aeb-d363-4eec-a3df-dc6da2e60c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072850cb-4e5e-4ea0-81f5-ad206ecf427b","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_streatham_london_keses_merenylet_terrorcselekmeny_terrorelharitas_brit_rendorseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:37","title":"Egyetlen perce volt a streathami késelőnek a támadásra, mielőtt agyonlőtték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","shortLead":"Ez a nagyon keveset használt és különleges felszereltségű 300 SL egy hamisítatlan négykerekű időgép. ","id":"20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb9548e8-543b-44db-851b-263264f9cbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d546be-42e9-42b5-be46-3973d95417dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_vissza_1956ba_kozel_500_millio_forintot_kernek_ezert_a_siralyszarnyas_merciert","timestamp":"2020. február. 06. 06:41","title":"Vissza 1956-ba: közel 500 millió forintot kérnek ezért a sirályszárnyas Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe23152-086a-4740-95a6-df90a0e53055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Keyvany nem tartozik talán a legismertebb tuningcégek közé, de elég impresszív, amit ezzel a Lamborghini SUV-val műveltek.","shortLead":"A német Keyvany nem tartozik talán a legismertebb tuningcégek közé, de elég impresszív, amit ezzel a Lamborghini...","id":"20200205_Leginkabb_ijeszto_egy_ilyen_820_loeros_Lamborghini_Urus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbe23152-086a-4740-95a6-df90a0e53055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2285649-b08e-4bf0-9e92-c0030e4dff39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_Leginkabb_ijeszto_egy_ilyen_820_loeros_Lamborghini_Urus","timestamp":"2020. február. 05. 19:07","title":"Leginkább ijesztő egy ilyen 750 lóerős Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","shortLead":"A negyvenéves férfi és élettársa szigorú kontroll alatt tartotta a korábban is prostituáltként dolgozó nőt.","id":"20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3562574-e1ec-4b38-879a-e382c6889713","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Sajat_rokonukat_futtatta_egy_enyingi_par_tobb_szazezret_vettek_el_tole","timestamp":"2020. február. 05. 11:05","title":"Saját rokonukat futtatta egy enyingi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9427541-83fb-4bfb-8a43-92ce5acb9bb1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök arról beszélt Rómában, hogy ő mennyire szerencsés: nem kell sem koalícióra lépnie senkivel és a magyar \"médiaegyensúly\" miatt azt mondhat, amit akar.","shortLead":"A magyar miniszterelnök arról beszélt Rómában, hogy ő mennyire szerencsés: nem kell sem koalícióra lépnie senkivel és...","id":"20200204_Orban_Ha_egy_konzervativ_vezeto_hibat_kovet_el_masnap_megolik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9427541-83fb-4bfb-8a43-92ce5acb9bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98cca70d-7131-4a24-8b55-6ecc9181eaa1","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Orban_Ha_egy_konzervativ_vezeto_hibat_kovet_el_masnap_megolik","timestamp":"2020. február. 04. 20:20","title":"Orbán: Ha egy konzervatív vezető hibát követ el, másnap megölik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]