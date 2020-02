Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg bizonyos szabályoknak.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem...","id":"20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018268fa-d710-452d-bbe8-e089eb3e1b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","timestamp":"2020. február. 06. 18:03","title":"Bevezet egy új szabályt a Google a Chrome böngészőben, eltűnhetnek a zavaró videós hirdetések az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","shortLead":"Nagyon \"érdekfeszítőre\" sikerült a tankönyv, két év kellett, hogy valaki kiszúrja a hibát.","id":"20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da865d94-8305-4685-99eb-bee201b4d3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b44c5b-dc27-43b8-b67e-0561a536afbc","keywords":null,"link":"/elet/20200207_mem_tankonyv_foto_ukrajna_keanu_reeves","timestamp":"2020. február. 07. 14:37","title":"Mém került be egy ukrán tankönyvbe a híres fotó helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. De mikor következhet ez be, és egy ilyen mértékű kamatemelkedés vajon milyen hatással lesz a havi törlesztőkre? ","shortLead":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt...","id":"20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232210f0-e0e7-4e2b-aa2a-eb5b2766f5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_31_ok_ami_miatt_emelkedhetnek_a_magyar_hitelkamatok","timestamp":"2020. február. 06. 09:06","title":"3+1 ok, ami miatt emelkedhetnek a magyar hitelkamatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett pártideológia közvetítésének szerepét kapta” – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és egyben ellenállásra buzdítja a tanárokat.\r

","shortLead":"„Az iskola az ismeretek közvetítője, gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre nevelés helyszíne helyett...","id":"20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbae5dd-be5e-4a9d-8a67-d02eecf0667e","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_NAT_a_PDSZ_ellenallasra_szolitja_fel_a_pedagogusokat","timestamp":"2020. február. 06. 09:40","title":"NAT: a PDSZ ellenállásra szólítja fel a pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd2766-15ad-4c55-a9c9-bab93fb96fbb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington az Oszama bin Laden alapította al-Kaida hálózat legveszélyesebb ágának tartja az AQAP-ot.","shortLead":"Washington az Oszama bin Laden alapította al-Kaida hálózat legveszélyesebb ágának tartja az AQAP-ot.","id":"20200207_kaszim_al_rajmi_jemen_al_kaida_terrorszervezet_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd2766-15ad-4c55-a9c9-bab93fb96fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc51c2e-7c95-4ff8-b28e-1dee08b442fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200207_kaszim_al_rajmi_jemen_al_kaida_terrorszervezet_donald_trump","timestamp":"2020. február. 07. 05:54","title":"Amerikai csapatok végeztek a jemeni al-Kaida vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt éve indult a Google Maps. A szolgáltatást folyamatosan új dolgokkal bővítő cég ez alkalomból alaposan felfrissíti szoftverét.","shortLead":"Tizenöt éve indult a Google Maps. A szolgáltatást folyamatosan új dolgokkal bővítő cég ez alkalomból alaposan...","id":"20200206_google_maps_terkep_15_ev_navigacio_alkalmazas_szoftver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98bc9ba4-8100-4a47-ac02-cadaed35bb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e45ba58-f65f-4a9d-8592-c1cf90427c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_maps_terkep_15_ev_navigacio_alkalmazas_szoftver","timestamp":"2020. február. 06. 14:03","title":"Átalakítják a Google Térképet, drámai lesz a változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","shortLead":"Valenciában megnéztük, hogy milyen a gyakorlatban a normál visszapillantóval már egyáltalán nem rendelkező Honda e.","id":"20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6000a70d-8b73-4be4-90d0-66b97eb92f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417770b5-d828-4131-8c90-457817e17f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kiprobaltuk_a_vilag_elso_szeriaban_digitalis_visszapillantos_autojat_honda_e_villanyauto","timestamp":"2020. február. 07. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ első szériában digitális visszapillantós autóját, egy cuki villany-Hondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere nem biztos abban, hogy Nyírő Józsefnek helye van az alaptantervben, de a regény szerinte alkalmas arra, hogy értékütközést mutasson be és elgondolkozzon rajta egy kamasz. ","shortLead":"A XII. kerület polgármestere nem biztos abban, hogy Nyírő Józsefnek helye van az alaptantervben, de a regény szerinte...","id":"20200207_pokorni_zoltan_nyiro_jozsef_nemzeti_alaptanterv_kotelezo_olvasmany_nyilasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c3d98d-dbc7-48f0-850a-c5339d5f1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_pokorni_zoltan_nyiro_jozsef_nemzeti_alaptanterv_kotelezo_olvasmany_nyilasok","timestamp":"2020. február. 07. 17:05","title":"Pokorni: „Egy nyilas is tud jó regényt írni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]